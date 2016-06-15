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العوضي لتنظيم الدولة: "عادل إمام ممكن يعمل خلافة تنافسكم"

15/6/2016

قال الداعية الإسلامي محمد العوضي إن تنظيم الدولة والقاعدة بمثابة الثمرة التي تم قطفها وفق ما يريد الصهاينة والأمريكان وأعداء الإسلام الذين يدعون أنهم يحاربونهم على حد قوله.

وأضاف العوضي في تصريحات للجزيرة مباشر أن ما يقولون بأنه خلافة هو بمثابة فيلم وتمثيل، قائلا: "عادل إمام ممكن يسوي فيلم فيه خلافة، يمثل فيلم ينافسكم في الخلافة، هذا فيلم وتمثيل".

وقال العوضي إننا خطباء لا أمة علوم، وإن الناس مجروحة، والأمة متحطمة والأنظمة العربية متخاذلة.

وشدد العوضي على أننا أمام أزمة كبيرة، وأن العبرة ليست بالحماسة والصدق في الأفعال بقدر ما هي بالصواب.

وأردف أن أنصار تنظيم الدولة مخدرون، ويتمتعون بقدر عال من السذاجة ويحتاجون إلى علاج وتأهيل نفسي.

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