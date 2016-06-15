الشرطة الأمريكية تحرر رهائن احتجزوا في متجر بتكساس

الشرطة الأمريكية تحرر رهائن احتجزهم زميلهم في متجر

أعلنت شرطة منطقة أماريو، بولاية تكساس الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، عن تحرير رهائن كانوا محتجزين من قِبل شخص مسلح، في أحد فروع سلسلة متاجر "وول مارت" بالمنطقة.

وأوضحت الشرطة في بيان، أنها أرسلت "وحدة الأسلحة الخاصة والتكتيكات"، إلى الفرع المذكور، عقب تلقيها بلاغًا بخصوص إطلاق نار داخل المتجر، وأنها تمكّنت من قتل منفذ العملية، وإنقاذ الرهائن دون أن يلحق بهم أي ضرر(ودون أن تقدم تفاصيل عن عددهم).

من جهة أخرى دعت مديرية أمن منطقة أماريو، الأهالي في المنطقة، إلى الابتعاد عن مكان الحادثة، مشيرةً أنّ "التحقيقات جارية حول عملية الاحتجاز".

وأفاد شهود عيان، في تصريحات لقناة محلية في المنطقة، أنّ منفذ العملية، احتجز زملاءه في العمل.

ولم تصدر أي تصريحات عن الجهات الرسمية الأمريكية، تتعلق بهوية منفذ عملية الاحتجاز، أو ارتباطه بأي جهة.