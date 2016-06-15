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الخارجية الإسرائيلية: فلسطين لم تعد تتصدر الأولويات العربية

15/6/2016

دوري جولد – مدير الخارجية الإسرائيلية

قال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد إن "إسرائيل" نجحت في إقامة علاقات مع عدد من الدول العربية المعتدلة واصفا اياها "بسيول مياه دافئة" تحت الجليد.

وأضاف، "هناك فرص كثيرة سانحة حاليا في هذا المضمار إذ أن العديد من هذه الدول تخشى من تعاظم دور إيران".

واعتبر، غولد إن القضية الفلسطينية لم تعد تتصدر سلم الاولويات في العالم العربي.

وأضاف، لا يعني ذلك " إننا في حل من  السعي إلى إيجاد انطلاقة في العملية التفاوضية مع الفلسطينيين".

جدير بالذكر أن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، كان قاد أعلن خلال خطاب له في محافظة أسيوط "صعيد مصر"  أثناء افتتاح أحد المشروعات. أنه يرى أن هناك "فرصة عظيمة لمستقبل وحياة أفضل واستقرار أكبر وتعاون حقيقي مع إسرائيل"، مطالباً ببثّ كلمته التي ألقاها على شاشات التلفزيون الإسرائيلي

وهو الأمر الذي عكس رغبته في سلام أكثر دفئاً مع تل أبيب. في خطوة عكست حديثه السابق عن الرغبة في "توسيع كامب ديفيد"

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