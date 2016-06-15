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أبو مرزوق: نترقب الإعلان عن المصالحة الفلسطينية

15/6/2016

موسى أبو مرزوق – نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

قال نائب رئيس  المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" موسى أبو مرزوق، إن لقاءً سيُعقد الليلة مع وفد حركة "فتح" في العاصمة القطرية الدوحة يُتوقع أن يكون ختاما للقاءات المصالحة الفلسطينية السابقة.

وأكد أبو مرزوق، أنه إذا جرت المباحثات الليلة في أجواءٍ إيجابية ولم تُـثر قضايا جديدة فإنه سيُعلن عن الاتفاق يوم السبت المقبل بحضور رئيس المكتب السياسي لحماس والرئيس الفلسطيني وأمير دولة قطر.

وكشف أبو مرزوق، عن لقاء مرتقب لوفد من قياديي "حماس" مع المسؤولين المصريين نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن لقاء القاهرة سيناقش قضية معبر رفح والتسهيلات المتعلقة بقطاع غزة اضافة الى الحوار بشأن المصالحة ونتائج لقاءات الدوحة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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