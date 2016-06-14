50 غارة على حلب ومقتل اثنين من الحرس الإيراني في سوريا

النظام السوري يواصل قصف حلب

شن النظام السوري أكثر من 50 غارة على أحياء حلب منذ صباح الثلاثاء فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل اثنين من قوات الحرس الثوري الإيراني خلال مواجهات في سوريا.

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في مدينة حلب السورية أن طائرات النظام السوري شنت أكثر من خمسين غارة على أحياء المدينة منذ صباح الثلاثاء سقط إثرها أكثر من ثلاثين قتيلا وعشرات الجرحى.

وركزت الغارات في حلب، التي شاركت فيها طائرات روسية أيضا، على أحياء الصالحين والفردوس وصلاح الدين وهنانو، كما استهدفت بلدات حيان وعندان وحريتان في ريفها الشمالي.

كما قُتل أكثر من عشرة أشخاص وأصيب آخرون في بلدة البارة بريف إدلب، بعد إلقاء طائرات مروحية سورية براميل متفجرة على سوق شعبية وصالة ألعاب للأطفال داخل البلدة.

في سياق آخر، أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل اثنين من قوات الحرس الثوري الإيراني خلال مواجهات مسلحة في سوريا، ليرتفع بذلك عدد القتلى العسكريين الإيرانيين إلى 286 منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت المصادر ذاتها بمقتل كل من سعيد شاملوا ومهدي إسحاقيان على يد من تسميها إيران بالجماعات التكفيرية في حلب، وذلك أثناء أداء مهام استشارية هناك.

جاء ذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن مقتل اثنين آخرين من الحرس الثوري بمواجهات في حلب أيضا، سبقه مقتل ضابطين برتبة عقيد وثلاثة إيرانيين، بينهم قيادي في فيلق القدس التابع للحرس الثوري.

وكان مسؤول في الحرس الثوري الإيراني أكد في نهاية الأسبوع الأول من الشهر الماضي مقتل 13 مستشارا عسكريا من ضباط الحرس وإصابة 21 بجروح بعضها خطيرة في معارك شمالي سوريا.

وتكبدت إيران خسائر كبيرة في قياداتها العسكرية بقتالها إلى جانب النظام السوري، حيث فقدت خلال أبريل/نيسان الماضي خمسة قادة أحدهم برتبة عقيد، إضافة إلى 26 عسكريا.