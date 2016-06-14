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وجدي العربي: صدمتي كبيرة في هؤلاء الفنانين المصريين

14/6/2016

قال الفنان المصري، وجدي العربي، إنه مصدوم في عدد من الفنانين المصريين بسبب موقفهم السياسي.

و"العربي" فنان مصري مقيم خارج البلاد عارض الانقلاب العسكري الذي شهدته مصر في الثالث من يوليو/ تموز 2013 مع إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

وأضاف العربي في حوار خاص لموقع الجزيرة مباشر أنه كان يتوقع من بعض الفنانين أن يكون موقفهم مشابها لموقفه السياسي.

وقال: "كنت أتوقع من حسن يوسف،  ومحسن  محيي الدين، وإيمان البحر درويش،  وهاني كمال، وعلى الحجار، وأحمد الحجار أن يكون موقفهم مختلفا".

وشهدت مصر حالة من الانقسام بعد الثالث من يوليو/تموز 2013 وما تبعه من أحداث لاسيما مجزرتي رابعة والنهضة حيث قتل الآلاف في فض الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.

وهاجر عدد من الفنانين والسياسيين بسبب موقفهم المعارض للنظام المصري الحالي.

موقع الجزيرة مباشر ينشر الحوار كاملا غدا الأربعاء  

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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