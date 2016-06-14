معلومات جديدة عن قاتل الشرطي وصديقته في فرنسا

عناصر من القوات الخاصة الفرنسية – الفرنسية

وصف وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قتل قائد للشرطة الفرنسية في وقت متأخر أمس الاثنين ورفيقته في منزلهما خارج باريس "بالعمل الإرهابي الخسيس"، وقال كازنوف اليوم الثلاثاء "تم ارتكاب عمل إرهابي خسيس أمس."

من جهته قال ستيفان لو فول المتحدث باسم الشرطة الفرنسية لمحطة (إر.تي.إل) الإذاعية اليوم الثلاثاء إن مقتل شرطي فرنسي كبير ورفيقته في وقت متأخر أمس الاثنين أمام منزله قرب باريس كان "هجوما إرهابيا".

وكان مهاجم بسكين قد طعن الشرطي أمام منزله في وقت متأخر أمس الاثنين كما عثر على جثة رفيقته داخل المنزل في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عنه.

وأعلنت مصادر اليوم أن القاتل المفترض للشرطي الفرنسي يدعى العروسي عبد الله ويبلغ من العمر 25 عاما وحكم عليه في 2013 بالسجن لمشاركته في شبكة جهادية بين فرنسا وباكستان.

وذكر مصدر قريب من الملف أن الرجل المولود في مانت-لاجولي (60 كلم غرب باريس)حوكم مع سبعة متهمين آخرين وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة المشاركة في "جمعية أشرار بهدف الإعداد لأعمال إرهابية".

وقتل المهاجم الشرطي الذي كان بلباس مدني، أمام منزله. وقد تحصن بعد ذلك في شقة ضحيته في مانيانفيل في منطقة ايفلين قبل أن يقتل برصاص القوات الخاصة الفرنسية.

وبعد ساعات أفادت وكالة أعماق المرتبطة بتنظيم الدولة أن "مقاتلا من الدولة الإسلامية" قتل الزوجين بالقرب من باريس.

وذكرت مصادر في الشرطة أن الرجل "أكد انتماءه لتنظيم الدولة خلال المفاوضات مع القوات الخاصة. وقال شهود عيان للمحققين إنه هتف "الله أكبر" عند مهاجمته الشرطي.