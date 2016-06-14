فيديو لقاتل الشرطي الفرنسي يبايع تنظيم الدولة

العروسي عبد الله المشتبه بقتله رجل شرطة وزوجته

قال الرجل الذي يشتبه في قيامه بقتل ضابط في الشرطة الفرنسية وزوجته "لقد قتلت للتو الشرطي، لقد قتلت للتو زوجته". في مقطع فيديو تردد أنه سجله في منزل الضحيتين ونشرته وكالة أعماق وهي إحدى وسائل إعلام تنظيم الدولة .

وقال الرجل، ويدعى العروسي عبد الله، في نهاية الفيديو الذي سجله بنفسه وبدأه بمبايعة زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي "إنني محاط بالشرطة الآن".

وقالت الشرطة الفرنسية إن "العروسي عبد الله" نشر مقطع فيديو مدته 12 دقيقة على موقع فيسبوك خلال الهجوم الذي وقع أمس، إلا أنه تم وقف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو الذي نشرته وكالة أعماق يدعو العروسي باللغتين الفرنسية والعربية إلى استمرار عمليات القتل واستهداف الصحفيين والسياسيين والموسيقيين كما هدد السلطات الفرنسية.

من جانبه، قال فرانسوا مولان ممثل الادعاء في باريس اليوم (الثلاثاء) إن العروسي بايع مؤخرا أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية وكانت لديه قائمة بأهداف محتملة لهجمات.

وأضاف للصحفيين أن المهاجم أبلغ مفاوضي الشرطة قبل قتله أثناء مداهمة المنزل إنه استجاب لدعوة البغدادي في الآونة الأخيرة "بقتل الفاسقين في ديارهم هم وعائلاتهم".

وقال مولان إن الشرطة عثرت في مكان الجريمة على قائمة بأهداف محتملة تتضمن أسماء مغني راب وصحفيين وأفراد شرطة وشخصيات عامة إلا أنه لم يذكر هذه الأسماء.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة محتجزين لاستجوابهم فيما يتعلق بالهجوم.