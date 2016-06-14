البث الحي
منوعات

فيديو لقاتل الشرطي الفرنسي يبايع تنظيم الدولة

14/6/2016

العروسي عبد الله المشتبه بقتله رجل شرطة وزوجته

قال الرجل الذي يشتبه في قيامه بقتل ضابط في الشرطة الفرنسية وزوجته "لقد قتلت للتو الشرطي، لقد قتلت للتو زوجته". في مقطع فيديو تردد أنه سجله في منزل الضحيتين ونشرته وكالة أعماق وهي إحدى وسائل إعلام تنظيم الدولة .

وقال الرجل، ويدعى العروسي عبد الله، في نهاية الفيديو الذي سجله بنفسه وبدأه بمبايعة زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي "إنني محاط بالشرطة الآن".

وقالت الشرطة الفرنسية إن "العروسي عبد الله" نشر مقطع فيديو مدته 12 دقيقة على موقع فيسبوك خلال الهجوم الذي وقع أمس، إلا أنه تم وقف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو الذي نشرته وكالة أعماق يدعو العروسي باللغتين الفرنسية والعربية إلى استمرار عمليات القتل واستهداف الصحفيين والسياسيين والموسيقيين كما هدد السلطات الفرنسية.

من جانبه، قال فرانسوا مولان ممثل الادعاء في باريس اليوم (الثلاثاء) إن العروسي بايع مؤخرا أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية وكانت لديه قائمة بأهداف محتملة لهجمات.

وأضاف للصحفيين أن المهاجم أبلغ مفاوضي الشرطة قبل قتله أثناء مداهمة المنزل إنه استجاب لدعوة البغدادي في الآونة الأخيرة "بقتل الفاسقين في ديارهم هم وعائلاتهم".

وقال مولان إن الشرطة عثرت في مكان الجريمة على قائمة بأهداف محتملة تتضمن أسماء مغني راب وصحفيين وأفراد شرطة وشخصيات عامة إلا أنه لم يذكر هذه الأسماء.

 وأشار إلى أن هناك ثلاثة محتجزين لاستجوابهم فيما يتعلق بالهجوم.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

هل يمكن أن يصدر ترمب عفوا عن أسرته أو عن نفسه؟

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)