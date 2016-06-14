شاهد: فراخ بانيه في "كلاويس رمضان"

بث الفنانان المصريان محمد باكوس وعطوة كنانة حلقة جديدة من برنامج "كلاويس رمضان" على موقع الجزيرة مباشر، وجاءت الحلقة تحت عنوان "فراخ بانيه".

ويجسد "كنانة" دور الدكتور "عيد سعيد مبارك عليكم" رئيس حزب "مصر العتيقة" ومدير مركز "الدرمئ" لحقوق الإنسان، في لقاء مع المذيع الذي يجسد دوره "باكوس".

وبدأت الحلقة بالحديث عن الفخذ الضانئ الذي تناوله المسؤول قبل بدية الحلقة، حيث أن سعر كيلو اللحم 70 جنيهاً، فيكون الحل الذي يطرحه كنانة "مش لازم الشعب يأكل لحمة، يأكل فراخ"!

وحينما أخبره المذيع بأن سعر كيلو الدجاج البانيه أيضاً بـ70 جنيهاً، علق كنانة قائلاً "من امتى المواطن بياكل فراخ بانيه؟"، وحاكي المسؤولين في ردودهم المعهودة في مثل تلك المواقف من حكم وشعارات منها "القناعة كنز لا يفنى، مفيش حد بيموت من الجوع، الناس بتعرف تتصرف، نريد نفوس تعلو فوق شقاياها…".

كما تناولت الحلقة الهجرة غير الشرعية للشباب من أجل حياة كريمة تراعي أبسط حقوق الإنسان من سكن وطعام ودواء، وهي ما اعتبرها المسؤول "رفاهية" معلقاً "هما بيسافروا عشا يبنوا بيوت بالطوب الأحمر والخرسانة، مالها البيوت اللي بالطوب النيء، دلع فارغ ورفاهية بلا حدود"!

وسخر كنانة وباكوس من تعامل المسؤولين مع حملة المؤهلات العليا الذين أجبرتهم الحياة على العمل في أدنى المهن، فيحكي "كنانة" عن وظيفة أفراد حراسة لفيلا خاصة به في مارينا ليتقدم نحو 1500 شاب من حملة الماجستير والدكتوراه، اختار 4 منهم بعد اختبارات واحتفظ ببيانات 100 آخرين كبدائل لأولئك الأربعة الذين يمكن تغييرهم بلا سبب في أي وقت وبدون مقدمات.

وحينما سأله باكوس عن سبب قطع أرزاقهم بلا سبب، رد كنانة "الولاد عندي بيملّوا بسرعة، أمال يعني أكسر بخاطر أولادي، وبعدين أنا اخترتهم الأربعة عنيهم خضراء عشان بحب اللون ده وكمان ماشي مع ديكور الفيلا!".