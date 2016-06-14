شاهد: غوغل يحتفل بذكرى ميلاد مُكتشف فصائل الدم الأربعة

يحتفل محرك البحث العالمي "غوغل"، الثلاثاء، بالذكرى الـ148 لميلاد كارل لاندشتاينر (Karl Landsteiner) عالِم الأحياء ومُكتشِف فصائل الدم.

وكارل هو طبيب نمساوي وعالم أحياء وُلد بفيينا في مثل هذا اليوم 14 يونيو عام 1868، وهو أول من ميَّز فصائل الدم الرئيسية الأربعة (O- AB- B- A) عام 1900، حيث طوَّر نظاماً حديثاً لتصنيف فصائل الدم على أساس كيميائي.

واكتشف عام 1901 أن الدماء البشرية متنوعة ومختلفة وليست كلها من نوع واحد، ليزيل بذلك العديد من الاخطار والتي كانت تلازم كل عمليات نقل الدم، كما يرجع له الفضل في اكتشاف فيروس شلل الأطفال عام 1909، وحصل على جائزة نوبل عام 1930.

عالم الأحياء النمساوي- كارل لاندشتاينر

درس كارل لاندشتاينر بجامعة فيينا وحصل علي شهادة الدكتوراه في الطب من الجامعة في عام 1891، وعمل أستاذاً للباثولوجيا بجامعة فيينا من عام 1891 الي 1898، ثم مساعد تحت الطبيب ماكس فون غروبر في معهد النظافة في فيينا عام 1896، ثم مساعداً في قسم التشريح بجامعة فيينا حيث بدأ دراسته في علم وظائف الأعضاء.

وفي عام1911 أصبح كارل أستاذ علم الأمراض في جامعة فيينا وعمل بعد ذلك بمعهد الباثولوجيا التشريحية في فيينا من عام 1898 إلى عام 1907 وبعد ذلك عمل طبيباً في مستشفيي فليهلبنا الموجودة في فيينا من عام 1908 إلى 1919، ثم طبيباً كارل بمستشفيي زيكنهوس في هولندا.

وانتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أصبح عضواً في معهد روكفلر للبحوث الطبية الموجودة في نيويورك وذلك في الفترة بين عام 1922 الي 1943 حيث توفي يوم 26 يونيو عام 1943 عن عمر 75 عاماً، ومُنح جائزة لاسكر عام بعد وفاته بثلاثة أعوام.