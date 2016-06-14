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شاهد: سباق خنازير يحدد بقاء بريطانيا بالاتحاد الأوروبي!

14/6/2016

كان لمزارع إنجليزي أسلوبه الخاص في توقع نتيجة استفتاء سيجري الاقتراع عليه خلال أيام بشأن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، بعيداً عن استطلاعات الرأي والمراهنات الانتخابية.

وبعد أن نجح سباق الخنازير الصغيرة في مزرعة (بيني ويل) بمقاطعة ديفون بجنوب غرب إنجلترا في توقع نتيجة الانتخابات البريطانية العام الماضي، تخوض الخنازير هذه المرة سباقاً جديداً سياسي الطابع لتوقع نتيجة الاستفتاء الخاص ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه.

وستجرى هذه السباقات بصورة يومية حتى الموعد المقرر لإجراء الاستفتاء في 23 من يونيو/حزيران الجاري.

وبينما يقود رئيس الوزراء ديفيد كاميرون المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد يقود رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون الذي ينتمي لحزب المحافظين أيضاً معسكر الخروج منه.

وبينما كشف أحدث استطلاع عن اتجاه آخذ في الزيادة نحو الخروج من الاتحاد، بدأت المزرعة في إشراك 4 خنازير كل يوم لسباق مسافته 137 متراً مع تمثيل لمعسكري "البقاء" و"الخروج".

وبدأت أول جولة في سباقات الخنازير في المزرعة، أمس الاثنين، رغم كثافة الضباب الذي خيم على مضمار السباق.

وقال كريس موراي مالك المزرعة "أعتقد أن هذا هو أنسب طقس لهذا الحدث، إنها مسألة ضبابية غير واضحة، نقف كلنا في الضباب، وأعتقد أن خنازير بيني ويل الصغيرة ستنجح في شق طريقها في هذا الضباب من الارتباك وعدم الحسم."

وتواجه الخنازير في طريقها معوقات للوصول لخط النهاية، وبمجرد فتح بوابة الانطلاق تصدر السباق 3 خنازير.

وأعلنت نتيجة سباق يوم الاثنين بـ3 أصوات لصالح المؤيدين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوربي مقابل صوت واحد للخروج.

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