شاهد: خطة عسكرية لمحافظ مصري للتخلص من الفئران

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء فيديو لمحافظ السويس في مصر وهو يشرح "نظرية غريبة" في القضاء على الفئران.

وعلى مدار ثلاث دقائق، شرح اللواء أحمد الهياتمي نظريته في القضاء على الفئران والتي تتلخص في "القضاء على البراغيث الموجودة على جسم الفئران" قبل القضاء على الفئران.

وقال الهياتمي إن تلك الخبرة اكتسبها عند تكليفه "بمهمة عسكرية" للقضاء على الفئران خلال خدمته بالقوات المسلحة.

ولم يتسنى للجزيرة مباشر معرفة تاريخ التسجيل المصور أو موقعه على وجه التحديد، وأثار الفيديو ردود فعل ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي وحقق نسب مشاهدة عالية.