شاهد: المصري يهزم الأهلي ويشعل المنافسة على اللقب

اشتعلت المنافسة على اللقب من جديد بعد الخسارة المفاجئة للأهلي المتصدر أمام المصري البورسعيدي 2-3 أمس الإثنين على ملعب برج العرب في الاسكندرية في مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم المصري بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها البوركيني موسى داو (5) واحمد كابوريا (31) ومحمد مسعد (54)، ورد الاهلي بهدفين لرمضان صبحي (69 من ركلة جزاء) وحسام غالي (86).

وتجمد رصيد الأهلي عند 71 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك حامل اللقب قبل 3 مراحل من نهاية الموسم، فيما ارتقى المصري البورسعيدي إلى المركز الثالث برصيد 52 نقطة.

وبكر المصري بافتتاح التسجيل عندما استغل داو خطأ لقائد الأهلي حسام غالي في تسلم كرة من حارس المرمى شريف إكرامي فسددها على يسار الأخير (5).

وسدد الغابوني مالك إيفونا كرة قوية تصدى لها حارس مرمى المصري، وأخرى لرامي ربيعة ارتدت من العارضة.

واستغل المصري اندفاع لاعبي الأهلي وأضاف الهدف الثاني من هجمة مرتدة ترجمها كابوريا بتسديدة مباغتة على يسار إكرامي (31).

وأهدر ايفونا فرصة ذهبية حينما انفرد بالمرمى من تمريرة محمد هاني، ثم سدد اللاعب نفسه كرة ارتدت من العارضة، قبل أن يتعرض للإصابة بعد اصطدامه برمزي صالح، وترك مكانه للغاني جون أنطوي.

وباغت المصري الأهلي في الشوط الثاني بهجوم مكثف على عكس المتوقع، وأضاف الهدف الثالث عبر محمد مسعد إثر تلقيه كرة عالية داخل المنطقة فراوغ صبري رحيل وسددها أعلى الزاوية اليمنى لإكرامي (51).

ودفع المدير الفني للأهلي الهولندي مارتن يول بصالح جمعة بدلا من حسام عاشور فنشط خط الوسط وحصل الأهلي على ركلة جزاء إثر لمس البديل سيد عبد العال الكرة بيده داخل المنطقة فانبرى لها رمضان صبحي وسددها بنجاح على يسار الحارس.

وتعددت هجمات الأهلي أخطرها من رأسية لوليد سليمان أنقذها صالح، وتسديدة قوية من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء أنقذها الحارس أيضا، إلى أن سجل غالي الهدف الثاني (86) بعد مجهود رائع لرمضان صبحي الذي راوغ دفاع المصري ومرر الكرة على حدود منطقة الجزاء قابلها القائد بتسديدة قوية على يمين صالح.

وخالف الحظ الأهلي في الثواني الأخيرة حينما تصدت العارضة للمرة الثالثة لراسية أنطوي، ثم فشل سعد سمير في تسديدها في المرمى الخالي.

– ترتيب فرق الصدارة:

1 – الأهلي 71 نقطة من 31 مباراة

2- الزمالك 66 من 31

3- المصري 52 من 31

4- وادي دجلة 51 من 31

5- سموحة 48 من 31