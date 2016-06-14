شاهد: العثور على زبدة عمرها ألفي عام صالحة للأكل

عثر المُزارع جاك كونواي على كرة كبيرة من الزبدة يزيد عمرها عن ألفي سنة وتزن 22 رطلاً أي حوالي 10 كيلوغرامات أسفل مستنقع -على بعد 16 قدماً- بمقاطعة ميث الأيرلندية، والغريب أنها لا تزال صالحة للأكل!

وبحسب موقعي جزمود وفوكس نيوز، فإن رائحة الجبن النابعة من الزبدة تبدو قوية وبعد تحليلها تبين أن الزبدة صالحة للأكل، ويُعتَقد أنها دُفنت كهدية للآلهة آنذاك.

وقال أندي هالبين، حارس مساعد في قسم متحف كافان الوطني للآثار الأيرلندية إن "زبدة المستنقع" عثر عليها في منطقة غامضة تفصل بين ثلاث ممالك لتحفظ المنطقة من الحروب، بحسب أقوال الخبراء.

ولفت إلى أن الحفاظ على الأشياء داخل المستنقعات كان شائعاً في القدم، فعوامل البرد، والبيئة الحامضية منخفضة الأوكسجين بمثابة ثلاجة لها خصائص حافظة ممتازة.

وقالت سافينا دونوهوي، أمينة متحف مقاطعة كافان بإيرلندا، إن رائحة الزبدة انتشرت في المكان بقوة بمجرد أن قامت بلمسها، لدرجة أنها غطت كل الغرفة، لافتة إلى أن الزبدة تخضع الآن لمزيد من البحث والتحليل بعد أخذ العينات اللازمة.