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شاهد: "التطريز" .. باب رزق للاجئات فلسطينيات بلبنان

14/6/2016

يجمع التطريز التقليدي الفلسطيني بين كثيرات أمثال فاطمة وكفاح ولطيفة وأمل وسعاد وصبحية وغيرهن حيث ينسجن جميعا قصص نجاحه ويوفرن من خلال التطريز أموالا لمساعدة أُسرهن.

وهؤلاء من بين أكثر من 100 لاجئة فلسطينية يعشن في لبنان تعلمن التطريز التقليدي الفلسطيني من خلال (مشروع تطريز) وهو مشروع يموله الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى زيادة دخل اللاجئات الفلسطينيات من خلال التطريز التقليدي. ويُنفذ المشروع من خلال جمعية سيفيس موندي الإسبانية وجمعية النجدة الاجتماعية اللبنانية.

 وبدأ المشروع قبل ثلاث سنوات وله متجر على الإنترنت يبيع من خلاله وسائد وشالات وأوشحة وحقائب وإكسسوارات وأحزمة.

وقالت مدربة التطريز ومشرفة مشروع تطريز في لبنان فاتن ميعاري، إن المشروع يهدف إلى تمكين 120 فتاة في لبنان من تعلم التطريز، والحفاظ على التراث الفلسطيني ممثلا في التطريز التقليدي، وفي ذات الوقت صبغ المنتج النهائي بلمسة عصرية لجذب مشترين لبنانيين وعالميين. كما يهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق أمن اقتصادي للاجئات الفلسطينيات الأكثر عرضة للخطر في مخيمات بطرابلس وصيدا وصور في لبنان. حيث تستفيد لاجئات من العازبات والأرامل والمطلقات وكذلك اللائي يعاني أزواجهن أمراضا أو إعاقات أو زوجات المسجونين.

وفي بداية تنفيذ المشروع سافر مصممون إسبان وألمان إلى لبنان للمساعدة في تدريب النساء، وأكدت بعض النساء أن هذا المشروع صنع فارقا كبيرا في حياتهن.

وعلى الرغم من أن التطريز تقليد فلسطيني يُعتقد أنه كان يُنقل شفاهة من جيل لآخر فإن كثيرات من اللاجئات تعلمنه من خلال مشروع تطريز.

 وتُباع منتجات التطريز على الإنترنت على موقع (تطريز شوب دوت كوم) وفي معارض مؤقتة أو دائمة بلبنان.

وتوضح فاتن ميعاري أن عملاء منتجات مشروع تطريز ليسوا من لبنان فقط لكن بينهم عددا من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا.

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