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شاهد: الأورغواي تودع كوبا أمريكا بانتصار شرفي على جامايكا

14/6/2016

حقق منتخب الأوروغواي انتصارا شرفيا في آخر مبارياته ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2016) المقامة بالولايات المتحدة ، وتغلب على نظيره  الجامايكي 3 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة.

وافتتح أبيل هيرنانديز التسجيل للأوروغواي في الدقيقة 21 ثم جاء الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 66 وسجله جي فوغن واستون لاعب جامايكا بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، قبل أن يختتم البديل ماتياس دياز التسجيل بالهدف الثالث للأوروغواي في الدقيقة 88 . 

وكانت المجموعة قد حسمت من خلال الجولتين الأولى والثانية، بتأهل منتتخبي المكسيك وفنزويلا إلى الدور الثاني وخروج الأوروغواي وجامايكا من الدور الأول بعدما خسر كل منهما مباراتيه الأوليين.

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