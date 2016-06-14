شاهد: أمريكية تبيع ابنتها من أجل المخدرات

هل يمكن لأم أن تبيع ابنتها من أجل "شمّة هيروين"؟ هذا ما فعلته الأمريكية أبريل كوركوران (32 عاماً) التي قامت ببيع ابنتها (11 عاماً) إلى تاجر مخدرات مقابل الحصول على الهيروين، لأنها لا تملك المال لشرائه.

ووفقاً لقناة WLWT5، وصحيفة مترو البريطانية، فإن أبريل اعترفت بجريمتها، أمام قضاء أوهايو، ووجهت إليها تهمة الاتجار بالبشر وتعاطي الممنوعات والإساءة إلى طفلتها التي أدمنت تعاطي المخدرات بسببها.

ليس ذلك فحسب بل إن أبريل أجبرت ابنتها على ممارسة الجنس مع تاجر المخدرات وقامت بتصويرهما معاً في الفترة بين فبراير/شباط ويونيو/حزيران 2014، ولم يفتضح أمرها إلا حينما انتقلت الطفلة للعيش مع والدها وزوجته وقامت الابنة بإخبارهما بتفاصيل الحقيقة كاملة.

ويواجه تاجر المخدّرات ويدعى شانديل يلينغم (42 عاماً) من مقاطعة ديربورن بولاية ميتشغان، 26 تهمة تكفي لسجنه مدى الحياة منها الاتجار بالبشر والاغتصاب وفرض ممارسة الجنس على طفلة، إلى جانب تجارة المخدرات.

أما محامي الدفاع عن أبريل ويدعى غيمس بوغان فقد أكد أن الأم تصر على تحمل المسؤولية كاملة وأنها معترفة بذنبها ولا تريد أن تسبب صدمات أخرى لابنتها، ومن المتوقع أن يصدر الحكم في القضية في 19 من يوليو/تموز المقبل.