شاهد: أرقام قياسية حققتها إيطاليا بعد الفوز على بلجيكا

فازت إيطاليا على بلجيكا 2-صفر أمس في ليون في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لكأس أوربا 2016 في كرة القدم المقامة في فرنسا حتى العاشر من الشهر المقبل.

وسجل ايمانويلي جاكيريني (32) وغراتسيانو بيليه (90+3) الهدفين.

وبهذا الفوز حقق المنتخب الإيطالي العديد من الأرقام القياسية والتي وصل عددها إلى 6 أرقام، وجاءت الأرقام القياسية على النحو التالي:

أصبح غانلويجى بوفون حارس المنتخب الإيطالي أكثر لاعبي الأزوري مشاركة في بطولات الأمم الأوروبية، برصيد 14 مباراة، وهي المباراة رقم 157 في مشواره الدولي متفوقا على المدافع باولو مالديني، وأليساندرو ديل بيرو، وأنطونيو كاسانو أصحاب 13 مباراة بقميص المنتخب الإيطالي، في البطولات الأوروبية.

وفون هو أول لاعب يقود المنتخب الإيطالي في 3 نسخ من اليورو حيث لعب في يورو 2008 و 2012 و 2016.

وأصبح منتخب إيطاليا أكثر من حافظ على نظافة شباكه في تاريخ اليورو في 17 مباراة يليه الهولندي بـ 15 لقاء، ثم الإسباني بـ 13، والبرتغالي بـ 12.

غرازيانو بيلي هو أول لاعب من صفوف فريق ساوثهامبتون الإنجليزي يسجل في تاريخ اليورو، وأصبح بيلي أكثر لاعب يسجل أهدافًا مع منتخب بلاده، تحت قيادة أنطونيو كونتي، المدير الفني برصيد 6 أهداف.

ونجحت إيطاليا في فك عقدة المباراة الافتتاحية بالبطولة القارية، بعدما فشلت في تحقيق الفوز في أولى مبارياتها ببطولة أمم أوروبا في النسخ الثلاث الأخيرة في 2004 و2008 و2012.