ساويرس يعلن تأييده لترامب ويتهم مصر باضطهاد الأقباط

ساويرس متحدثا في مؤتمر بواشنطن

اتهم الملياردير المصري نجيب ساويرس الدولة المصرية بأنها لا تريد إعلان العدد الحقيقي للأقباط في مصر، تخوفا من مطالبة الأقباط بحصة في المناصب العليا بالدولة.

وأضاف ساويرس، على هامش مؤتمر "مستقبل الأقليات الدينية في مصر: حالة الأقباط بعد ثورتين" المنعقد في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ما نصه "يتعاملون مع العدد على أنه سر من الأسرار العليا في الدولة وهم لما بياخدوش من الـ 15 مليون وزير واحد يبقى لو طلعوا 17 هايخدوا حاجة".

كما أعلن ساويرس دعمه للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في مواجهة مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون مبررا ذلك بأنه "لن ينسى لأوباما وهيلاري كلينتون دعمهم للإخوان في مصر".

وحذر من إلقاء اللوم عن أية كارثة بالمنطقة على أمريكا وإسرائيل قائلا " المصريون يلقون دائما باللوم في أي كارثة على أمريكا وإسرائيل، متسائلا "ألا توجد أية مسؤولية على المصريين أنفسهم؟ ألم يقم بتعرية سيدة المنيا مصريون؟".

وأضاف رجل الأعمال المصري أنه لو كان الأمر بيده لأسس جيشا خاصا، وقام بمطاردة كل "الإرهابيين" في منطقة الشرق الأوسط برمتها ومحاولة إعادة فرض النظام، ملقياً باللوم في تفاقم الأمور بالشرق الأوسط على الولايات المتحدة الأمريكية.

وكرر ساويرس الزعم بأنه تلقى تهديدات بقتله أثناء حكم الإخوان، وأنه تلقى اتصالا هاتفيا في أثناء قيامه بإحدى السفريات، التي كانت لبضعة أيام، من الشخصيات المسيحية البارزة تحذره من العودة لمصر، وأنها طلبت منه البقاء خارج البلاد لكنه رفض، وأصر على العودة مهما حدث.

وأعرب ساويرس عن ضيقه من رفض الجهات المعنية لطلبه بإنشاء بنك في مصر، لذلك أعلن أنه أنشأ بنكا في نيويورك، وسيكون له فرع في مصر.

وكانت منظمة التضامن القبطي أطلقت مؤتمرها السنوي السابع هذا العام في العاصمة الأمريكية واشنطن، تحت عنوان "مستقبل الأقليات الدينية في مصر".