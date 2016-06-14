دراسة: الرضاعة الطبيعية تكمل نمو الأطفال المبتسرين

الرضاعة الطبيعية تساعد على اكتمال نمو قلوب الأطفال المبتسرين‏

كشفت دراسة بريطانية حديثة، عن فائدة جديدة للرضاعة الطبيعية، حيث أظهرت أن لبن الأم يحسّن بنية قلوب الأطفال المبتسرين ويساعد على اكتمال نموها.

وأوضحت جامعة أكسفورد أن الرضاعة الطبيعية بعد الولادة تعالج انخفاض وظائف القلب لدى الأطفال الذي يولدون قبل الأوان، ونشروا نتائج دراستهم اليوم الثلاثاء في دورية "طب الأطفال" العلمية.

و"الأطفال المبتسرين" مصطلح يطلق على كل طفل يولد قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل، ويعانون من مشاكل صحية، بسبب عدم إتاحة الوقت الكافي لتخلُّق أعضائهم، ويحتاج هؤلاء الأطفال إلى رعاية طبية خاصة، حتى تصبح أعضاؤهم قادرة على العمل دون مساعدة خارجية.

وأجرى فريق البحث دراسته على أكثر من 900 طفل، لكشف العلاقة بين الرضاعة الطبيعية، ومعالجة مشكلة عدم اكتمال نمو القلب لدى الأطفال المبتسرين.

ووجد الباحثون أن الأطفال المبتسرين ‏انخفض لديهم حجم ووظائف القلب بالمقارنة مع الأطفال الذين ولدوا في موعدهم بالشهر التاسع. كما وجدوا أن حجم ووظائف القلب لدى الأطفال المبتسرين‏ تحسّن بشكل كبير عندما تغذى المواليد على لبن الأم بشكل حصري عقب الولادة، بالمقارنة مع من تغذوا على خليط من لبن الأم واللبن الصناعي.

وقال قائد فريق البحث الدكتور آدم ليفاندوفسكي وبجامعة أكسفورد: "إن الإنزيمات والأجسام المضادة التي يوفرها حليب الأم للُرضع تساعد على تحسين وظائف القلب واكتمال نموه".

وكانت دراسة أمريكية كشفت أن تغذية الأطفال المبتسرين على الرضاعة الطبيعية خلال الشهر الأول من الولادة، يساعد على تحفيز واكتمال نمو أدمغتهم بشكل صحيح.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ما يقدر من 15 مليون طفل يولدون مبكرا (قبل 37 أسبوعا من الحمل)، ويموت حوالي 1 مليون طفل سنويا نتيجة مضاعفات الولادة المبكرة، فيما يواجه العديد منهم مشاكل الإعاقة في النمو على المدى الطويل.

وكانت دراسة دولية كشفت، أن تحسين معدلات الرضاعة الطبيعية، يمكن أن ينقذ حياة حوالي 820 ألف طفل سنويًا حول العالم، وهذا الرقم يمثل حوالي 13% من مجموع وفيات الأطفال دون سن الخامسة سنويًا.

وتنصح منظمة الصحة العالمية بأن يظل حليب الأم، هو مصدر الغذاء الرئيسي للطفل حتى سن 6 أشهر، وتوصي بالاستمرار لاحقا في الرضاعة الطبيعية (إضافة إلى الغذاء الصلب) حتى وصول عمر الطفل إلى سن عام.