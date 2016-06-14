استبعاد روسيا من بطولة أوربا 2016 مع إيقاف التنفيذ

مشجعون روس ينهالون بالضرب على مشجع انجليزي في مارسيليا

أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم استبعاد منتخب روسيا من بطولة أوربا 2016 مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 150 ألف يورو (168300 دولار) اليوم الثلاثاء بعد اشتراك مشجعيه في اشتباكات عنيفة في مرسيليا.

وقال الاتحاد الأوربي في بيان "تتعلق الاتهامات الموجهة إلى الاتحاد الروسي لكرة القدم بشغب المشجعين واستخدام الألعاب النارية والسلوك العنصري."

وأضاف أن لجنة القيم قررت فرض غرامة قدرها 150 ألف يورو واستبعاد المنتخب الروسي حتى نهاية البطولة مع تعليق العقوبة.

وتابع "سيتم تنفيذ الاستبعاد إذا تكررت مثل هذه الأفعال داخل أي استاد في أي مباراة متبقية للفريق الروسي خلال منافسات البطولة."