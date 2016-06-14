ابنة هشام جنينة: لا أعلم سبب استهدافي بالفصل من عملي

أعربت شروق، ابنة المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، عن استغرابها من صدور قرار من رئاسة الجمهورية بفصلها من عملها في النيابة الإدارية من دون مبرر.

وقالت شروق هشام جنينة، في تدوينة على صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك: "اليوم وأثناء تواجدي بعملي فوجئت باتصال من إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بطلب حضوري لإخطاري علماً بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2016 بفصلي من عملي دون إبداء أسباب وبغير الطريق التأديبي".

وأضافت" علمت بأن هناك بعض الإشاعات تروج من خلال بعض المواقع بأن السبب في قرار فصلي يرجع إلى ارتكابي أخطاء فادحة في عملي وهو ادعاء كاذب وعارٍ تماماً من الصحة بشهادة رؤسائي المباشرين".

وتعليقا على ما نشرته وسائل إعلام مصرية بأن السبب في فصلها هو انتقادها لوزير العدل السابق أحمد الزند على صفحتها على فيس بوك قالت شروق جنينة: "البعض الآخر يروج بأن فصلي تم بسبب بوست قمت بمشاركته على صفحتي الشخصية على فيس بوك منذ أربعة أشهر يتعلق بوزير عدل سابق وهو أمر تم التحقيق معي فيه ولم تُوقّع عليّ أي عقوبة وقتها ثم أعقب ذلك اتخاذ وزير العدل الجديد قرار بحفظ كافة الشكاوى المشابهة للشكوى المقدمة ضدي".

واعتبرت شروق جنينة أن هذه الوقائع تشير إلى أن فصلها يمثل "استهدافا" غير مبرر لها في هذا التوقيت.

ويأتي قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفصل ابنة هشام جنينة بعد إقالة أبيها من منصبه على رأس أرفع جهاز رقابي في مصر أواخر مارس/آذار، وإحالته لمحكمة الجنح مطلع الشهر الجاري بتهمة بث أخبار كاذبة، بعد نشره تقريرا للجهاز يوثق حجم الفساد في أجهزة الدولة، اعتبرته الحكومة مبالغا به وشنت وسائل الإعلام الموالية للنظام حملة انتقاد واسعة ضده انتهت بإقالته.