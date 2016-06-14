أوبر تعرض طائرات هليكوبتر للهروب من الازدحام في البرازيل

أطلقت شركة أوبر تطبيقا جديدا يعتمد على استخدام المروحيات بديلا عن سيارات الأجرة للهروب من الاختناقات المرورية في مدينة ساو باولو البرازيلية بأسعار تبدأ من 20 دولارا.

وأصبحت ساو باولو كبرى مدن البرازيل أمس الاثنين أول مدينة في العالم تقدم فيها شركة أوبر تكنولوجيا ركوب طائرة هليكوبتر حسب الطلب بين المطارات والفنادق وقاعات المؤتمرات.

ولدى ساو باولو أسطول من طائرات الهليكوبتر ينافس تلك الأساطيل لدى مدن مثل نيويورك وطوكيو ويضم أكثر من 400 طائرة وعدد مماثل من المهابط لكن الانتقال جوا يظل خيارا للمليونيرات على الأغلب. وتستهدف أوبر تغيير ذلك من خلال برنامج تجريبي مدته شهر.

وتقدم أسعارا ترويجية طوال يوم الخميس تبدأ بسعر 66 ريالا (19 دولارا) للمقعد لرحلة بطائرة هليكوبتر من هليسنترو مورمبي التي تقع في أحد أغنى أحياء ساو باولو إلى فندق بلو تري عبر النهر. وتبلغ المسافة تقريبا ستة كيلومترات.

وسعر التوصيلة من فندق بلو تري فاريا ليما إلى مطار جوارولوس الدولي 271 ريالا خلال فترة الترويج. وتستغرق السيارة ما بين ساعتين و ثلاث ساعات في هذه الرحلة حسب حالة المرور.

وامتنع ممثلو الإعلام في شركة أوبر عن الحديث عما ستكون الأسعار بعد يوم الخميس أو عدد الطائرات الهليكوبتر التي ستتيحها الشركات الثلاث التي تقوم بتشغيل الرحلات الجوية.

وبرنامج ساو باولو التجريبي الذي يربط أربعة مطارات بخمسة مهابط أخرى لطائرات الهليكوبتر هو أكبر خطوة تخطوها أوبر إلى الآن بالشراكة التي أعلنت عنها مع مجموعة إيرباص في يناير/ كانون الثاني.

وتجري شركة كابيفاي الإسبانية المنافسة التي بدأت خدمة السيارات في ساو باولو أمس الاثنين محادثات مع ثلاث شركات تقدم رحلات جوية لتقديم خدمة الهليكوبتر في المدينة بنهاية العام مثلما تفعل في مكسيكو سيتي.