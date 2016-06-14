أوباما: الهجوم على المسلمين يغذي أفكار تنظيم الدولة

انتقد الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" الثلاثاء تصريحات المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية "دونالد ترامب" وغيره من الجمهوريين بشأن المسلمين، وقال إنها تتعارض مع القيم الأمريكية وتضر بجهود مكافحة التطرف.

وقال أوباما للصحافيين عقب اجتماعه مع مجلس الأمن القومي لبحث جهود الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة "بدأنا نرى هذا النوع من الخطاب والكلام المرسل غير المسؤول حول من هم الذين نقاتلهم تحديدا. أين يمكن أن يؤدي بنا ذلك؟ (…) وسمعنا اقتراحات من المرشح الجمهوري المفترض لرئاسة الولايات المتحدة لمنع كل المسلمين من الهجرة إلى أمريكا، وهي لهجة تميز بحق المهاجرين وتلمح إلى أن مجتمعات دينية بأكملها متواطئة في العنف. أين يتوقف هذا؟".

وأضاف أوباما "إذا قلنا إننا في حالة حرب مع دين بأكمله فإن تنظيم الدولة سيكون قد حقق هدفه" متسائلا "قاتل أورلاندو وأحد قتلة سان برناردينو مواطنان أمريكيان، هل سنعامل المواطنين الأمريكيين المسلمين بطريقة مختلفة ونعرضهم لأنواع من الرقابة والتمييز ضدهم بسبب انتماءهم الديني؟ هذه ليست أمريكا التي نريد، هذه المطالبات لا تعكس قيمنا وأفكارنا الديمقراطية ولن يجعلنا ذلك أكثر أمانا بل أقل أمانا، وسنغذي فكرة تنظيم الدولة بأن الغرب كله يكره الإسلام، ونجعل الشباب المسلم يشعرون بأنه بغض النظر عما يقومون به من عمل صالح سيلون عرضة للشبهة ويشعر المسلم الأمريكي أن حكومة بلاده تخونه".

وقال أوباما إن الحزب الجمهوري دائما ما ينتقد الإدارة الأمريكية لعدم استخدامها مصطلح "الإسلام المتطرف" قائلا " يقولون هذا هو مفتاح الحل، لكن ماذا سينتج ذلك؟ إلى أين سيؤدي؟ ماذا سيحقق هذا المصطلح؟ هل سيجعل من تنظيم الدولة أقل التزاما بقتل الأمريكيين؟ هل سيأتي إلينا بمزيد من الحلفاء؟ هل هناك استراتيجية عسكرية ستخدم من خلال استخدام هذا الوصف الإجابة هي كلا". مضيفا "إطلاق اسم آخر على التهديد لا يجعله يختفي ويزول". مؤكدا استمرار الجهود لرفض ما سماه "استخدام التفسير المنحرف لواحد من أعظم الأديان في العالم" في إشارة إلى الإسلام.

وقال أوباما إن الولايات المتحدة تحارب تنظيم الدولة في عقر داره وقتلت أكثر من 120 من قيادات التنظيم المتشدد. وفقد تنظيم الدولة نحو نصف الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق كما تم عزله عن النظام المالي العالمي، وانخفضت أعداد المقاتلين الذين ينضمون إليه واصفا إياهم بأنهم "قطاع طرق ولصوص." وأضاف بعد أن أطلعه كبار مسؤولي الأمن القومي على التطورات أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لمنع الهجمات داخل البلاد وتحارب تنظيم الدولة في عقر داره وقتلت أكثر من 120 من زعمائه.

وقال أوباما إن بوسع المشرعين المساعدة في وقف الهجمات مثل ذلك الذي وقع في أورلاندو من خلال أن يجعلوا حصول من يسعون لقتل الأمريكيين على أسلحة هجومية أصعب.