أشهر 6 أهداف سجلت باليد في مباريات كرة القدم

أثار الهدف الذي سجله لاعب منتخب بيرو "راؤول رويدياز" في مرمى البرازيل من لمسة يد واضحة جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي خاصة بعدما أظهرت الإعادة التلفزيونية أن الهدف سجل باليد.

وكان اللاعب أدخل الكرة في شباك مرمى البرازيل أمس (الاثنين) ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من البطولة القارية كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا" وهو ما أعاد إلى الذاكرة الأهداف التي سجلت باليد في مباريات كرة القدم.

وقد أظهرت الإعادة التليفزيونية أن الكرة أسكنها "رويدياز" الشباك البرازيلية بلمسة يد، وبعد سلسلة من المناقشات بين حكام المباراة، تم الاستقرار في النهاية على احتساب الهدف، لتفشل "السامبا" في تسجيل التعادل، وتودّع البطولة القارية.

وفيما يلي أهم الأهداف المسجلة باليد في تاريخ كرة القدم:

-سجل الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا هدفا بيده في شباك إنجلترا في كأس العالم 1986، ليخدع الحكم التونسي علي بن ناصر، وكانت تلك المباراة في دور الثمانية (ربع النهائي) من البطولة العالمية.

-أحرز الإسباني راؤول غونزاليس لفريقه ريال مدريد الإسباني هدفا باليد في شباك فريق ليدز يونايتد الإنجليزي، ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2001.

-استخدم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي المحترف في صفوف برشلونة يده لتسجيل هدف في شباك فريق إسبانيول عام 2007 في الدوري الإسباني، عندما ارتقى لعرضية ومد يده ليسكن الكرة بمرمى الحارس الكاميروني إدريس كاميني.

-استعمل الفرنسي تيري هنري يده لتسجيل هدف في عام 2009، وتحديداً أمام أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2010، إذ هيأ الكرة بيده مرتين إلى زميله وليام غالاس الذي سجل هدف تأهل "الديوك" إلى مونديال جنوب أفريقيا.

وعلى المستوى العربي، يبقى الهدف الذي سجله النيجيري مايكل إينرامو لاعب الترجي التونسي السابق في شباك الأهلي المصري، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2010، هو الحدث الأبرز إذ لا يزال هذا الهدف عالقاً في أذهان الجماهير المصرية.

* الفيديو : أهداف مباراة بيرو والبرازيل