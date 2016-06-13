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24 من يونيو آخر موعد لاستقبال إشارات صندوقي الطائرة المصرية

13/6/2016

طائرة تابعة لمصر للطيران

ذكر بيان للجنة التحقيق في حادث تحطم طائرة مصر للطيران الشهر الماضي أن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة سيواصلان إرسال إشارات من قاع البحر حتى 24 من يونيو/ حزيران الجاري.

وقال البيان إن اللجنة وافقت اليوم الاثنين على طلب من مجلس سلامة النقل الأمريكي للمشاركة في التحقيق.

وأكد المحققون أيضا أن الطائرة دارت حول نفسها في الهواء قبل اختفائها من على شاشات الرادار.

وسقطت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مياه البحر المتوسط أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة يوم 19 من مايو/آيار الماضي حيث لقي كل ما كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا مصرعه.

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