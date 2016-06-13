24 من يونيو آخر موعد لاستقبال إشارات صندوقي الطائرة المصرية

طائرة تابعة لمصر للطيران

ذكر بيان للجنة التحقيق في حادث تحطم طائرة مصر للطيران الشهر الماضي أن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة سيواصلان إرسال إشارات من قاع البحر حتى 24 من يونيو/ حزيران الجاري.

وقال البيان إن اللجنة وافقت اليوم الاثنين على طلب من مجلس سلامة النقل الأمريكي للمشاركة في التحقيق.

وأكد المحققون أيضا أن الطائرة دارت حول نفسها في الهواء قبل اختفائها من على شاشات الرادار.

وسقطت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مياه البحر المتوسط أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة يوم 19 من مايو/آيار الماضي حيث لقي كل ما كانوا على متنها وعددهم 66 شخصا مصرعه.