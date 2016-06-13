والد منفذ هجوم فلوريدا .. مقدم برامج ترشح لرئاسة أفغانستان

الحلقة التي أعلن فيها متين ترشحه لانتخابات الرئاسة الأفغانية

صديق متين معلق سياسي يهاجم باكستان والرئيس الأفغاني أشرف غني وهو الرجل الذي تشير السجلات العامة إلى أنه والد عمر متين الذي تقول الشرطة الأمريكية إنه نفذ هجوما على مقهى للمثليين في أورلاندو بفلوريدا أمس الأحد مما أسفر عن سقوط 50 قتيلا.

ولصديق متين برنامج تلفزيوني يعرض من حين لآخر على قناة أفغانية مقرها الولايات المتحدة تبث عبر الأقمار الصناعية منذ نحو ثلاث سنوات وهو مستمر في كتابة تعليقات سياسية على صفحته على فيسبوك آخرها أمس الأحد.

قال عمر خطاب مالك قناة (بيام أفغان) في مقابلة إن صديق متين كان من حين لآخر يشتري وقتا على قناته لبث برنامج (دوراند جيركا) الذي يركز جزئيا على خط دوراند الحدودي المتنازع عليه بين أفغانستان وباكستان والذي رسمته بريطانيا المستعمر السابق لشبه القارة الهندية.

وقال صديق متين المعروف أيضا بمير صديق في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) أمس الأحد إن ما فعله ابنه "ليس له صلة بالدين".

وتحدث عن واقعة حدثت في وسط بلدة ميامي عندما شاهد ابنه الأمريكي المولد عمر متين (29 عاما) رجلين يقبلان بعضهما البعض أمام زوجته وطفله وشعر بغضب كبير.

ونقلت (إن.بي.سي) عن صديق متين قوله عن هجوم فلوريدا أمس "نعتذر عن الواقعة بأكملها… لم نكن نعلم بأي تصرف سيتخذه. نحن مصدومون مثل البلاد بأكملها."

وقال خطاب إن صديق يحضر إلى الاستوديو الخاص به في كانوغا بارك بكاليفورنيا "ثلاث أو أربع مرات سنويا" لتسجيل برنامجه.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف "يتحدث لنحو ساعتين أو ثلاث ساعات… يشتري وقته الخاص ويحضر إلى هنا ويذيع البرنامج ويغادر في نفس اليوم."

وقال خطاب إن آراء صديق متين السياسية مناهضة بشكل كبير لباكستان. وتضم قناة عبر موقع يوتيوب على الانترنت باسم متين أكثر من مئة تسجيل فيديو بثت بين عامي 2012 و2015.

ويشير أحد التسجيلات إلى "وكالة المخابرات الباكستانية القاتلة" ويقول إن الوكالة هي "صانع وأبو الإرهاب في العالم".

وأصيب 53 شخصا في الهجوم الذي كان أدمى هجوم فردي في الولايات المتحدة متغلبا على مذبحة جامعة فرجينيا للتكنولوجيا عام 2007 التي قتل فيها 32 شخصا.

ووفقا لتسجيل فيديو بثه على قناته على يوتيوب أجرى صديق متين مقابلة مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في يناير كانون الثاني عام 2014. وتناولت المقابلة التنمية الاقتصادية والبطالة بين الشباب في أفغانستان. وقال الخطاب إن متين أجرى المقابلة في كابول وجلبها إلى كاليفورنيا لبثها.

وخلال المقابلة أشاد متين بغني ولكن بنهاية العام غير رأيه بعد أن غضب على ما يبدو من تواصل غني مع باكستان في إطار مسعاه لبدء محادثات سلام مع حركة طالبان. وفي تسجيل فيديو بث عام 2015 أعلن متين ترشيح نفسه للرئاسة في أفغانستان رغم أنه لم تكن هناك انتخابات في البلاد آنذاك.

وفي تسجيلاته يتحدث متين بلغة الداري التي يتحدث بها سكان شمال أفغانستان. وينتقد بقوة سياسات غني الداخلية والخارجية ويهاجم باكستان والمخابرات الباكستانية والرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي وبعضا من كبار المسؤولين الحكوميين الأفغان والشخصيات الجهادية.

وفي تسجيل فيديو بث في فبراير شباط على صفحته على فيسبوك يوجه حديثه لأعضاء في طالبان وينتقدهم واصفا إياهم "بخدام" المخابرات الباكستانية.

وفي تسجيل فيديو في 11 يونيو حزيران بث على فيسبوك كان متين يرتدي زيا عسكريا ويقول إنه يجب على أفغانستان "معاقبة الخونة".

وقال في الفيديو "أتمنى أن يأتي يوما ما بطل ويزيح العمامة عن رأس أشرف غني ويصفع هذا الرجل المخبول… شمر هذا الخائن عن ساعديه لتدمير بلادنا."