نمساوي يجمع 10 ملايين غطاء زجاجة لغرض إنساني

سيبيع الرجل النمساوي الأغطية لمساعدة أسرة فقيرة ـ أرشيف

تمكن رجل نمساوي من جمع 10 ملايين غطاء زجاجة وسيقوم ببيعها حاليا لجمع أموال لغرض إنساني بحت هو مساعدة أسرة محتاجة في بلدة نمساوية بولاية النمسا السفلى.

وجمع "هانزل هايلاند" أغطية الزجاجات على مدى خمس سنوات وقرر بيعها الآن لجمع أموال للعائلة التي فقدت مؤخرا رب الأسرة.

وقال هايلاند لموقع "ذا لوكال" الإخباري" بنسخته النمساوية إن الأسرة تعاني منذ يناير الماضي، فقد توفي الزوج بسكتة قلبية في عمر 32 عاما فقط، ولديه ثلاثة أطفال صغار جدا، مضيفا أن العائلة كانت قد أشترت مؤخرا منزلا ولذا فإن الديون تراكمت عليها.

وكان هايلاند قد بدأ بجمع أغطية زجاجات الجعة , وقد جاءت له الفكرة أثناء حضوره أحد الاحتفالات قائلا: "لاحظت أن الكثير جدا (من الأغطية) يتم التخلص منها ولذا قررت أن أبدأ بجمعها لغرض طيب".

وبدأ بجمع المئات من أغطية الزجاجات واستمر حتى أصبح لديه الآن عشرة ملايين غطاء تزن عدة أطنان، وذاع صيته لدرجة أنه بدأ يتلقى هذه الأغطية من جميع أنحاء النمسا وألمانيا وذلك بمجرد أن يتناقل الناس الخبر.

وقد توقف عن جمع المزيد من الأغطية في منتصف مايو الماضي واتفق على بيع ما لديه منها لتاجر خردة مقابل 1500 يورو، كما سيقوم بجمع أموال في مسابقة خيرية للأسرة المحتاجة.