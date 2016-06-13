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نصائح لحجز غرف فندقية بأسعار منخفضة

13/6/2016

نصائح لحجز غرف فندقية بأسعار منخفضة

يعد حجز الفندق في الفترات العادية أرخص بكثير منه في ذروة الموسم. كما أن الفنادق ذات الخمس نجوم تكون تكلفتها أعلى من الفنادق الشاملة الإقامة والافطار. ولكن أي الغرف داخل الفندق هي الأرخص؟  

تؤخذ عدة عوامل توضع في الاعتبار عند البحث عن أرخص غرفة من بينها الحجم والأثاث والمنظر الذي تطل عليه.         

وقال كريستوفر لوك من الرابطة الألمانية للفنادق والمطاعم (ديهوجا) إن القاعدة بسيطة وتنص على أنه كلما كبر حجم الغرفة وازدادت مرافقها، ارتفعت تكلفتها. ولكن المنظر الذي تطل عليه يلعب دورا أيضا في السعر.         

وأضاف لوك " إذا كان الفندق ذا منظر بانورامي مطل على المدينة أو منظر خلاب مطل على البحر فسوف يكون بالطبع تكلفته أعلى ".          

ومن ناحية أخرى، يمكن أن توفر الغرف في مبنى ملاصق قليلا من المال.         

وهناك الكثير من العوامل التي لا تتعلق بالموقع أو تصميم الغرفة ويكون لها تأثير على الغرفة. وبعض هذه العوامل هو الإقامة الكاملة ومساحة توقيف السيارة في ساحة السيارات تحت الأرض وخدمة الغرف.

ويوصي لوك الضيوف الذين يبحثون عن أكثر الأسعار المعقولة بالسؤال عنها  صراحة عند الحجز.

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