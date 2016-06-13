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كلينتون تحذر من "شيطنة" مسلمي أمريكا وترامب يهاجمهم

13/6/2016

حذرت المرشحة الديمقراطية المحتملة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون من شيطنة المسلمين خلال جهود حماية الولايات المتحدة من هجمات مقبلة، بينما وجه المرشح الجمهوري دونالد ترامب اللوم لمسلمي أمريكا على ما اعتبره تقاعسا من جانبهم عن الإبلاغ عن أمثال منفذ هجوم أورلاندو.

ونفذ أمريكي يدعى عمر متين هجوما على ملهى ليلي للشواذ بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا أسفر عن مقتل 50 شخصا، في أسوأ هجوم بإطلاق نار في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت كلينتون في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" إنه يجب على الولايات المتحدة إيجاد سبيل لحماية أمن البلاد وإنها ستدعم اتخاذ إجراءات أقوى لمنع ما يعرف باسم الهجمات الفردية.

وحثت كلينتون على تشديد الرقابة على الإنترنت لكنها قالت إنها في الوقت نفسه ملتزمة بحماية حقوق الأمريكيين المسلمين.

من جانبه قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب إن مسلمي أمريكا "مخطئون" لأنهم لا يبلغون عن أمثال مهاجم فلوريدا، على حد قوله.

وقال في تصريحات لقناة "سي إن إن" التلفزيونية إنه يعتقد أن منفذ الهجوم كان معروفا لدى مسلمين بأنه شخص يحتمل أن يرتكب أعمال عنف.

وقال في اتصال هاتفي مع القناة الإخبارية "سوف تكتشف أن كثيرا من الناس الذين عرفوه شعروا بأنه شخص خطير… وأن شيئا من ذلك سيحدث منه".

وأضاف "(هناك) الناس الذين عرفوه.. زوجته السابقة وغيرها. إنهم لا يبلغون عنهم. لسبب ما المسلمون لا يبلغون عن أشخاص مثل هذا".

ودعا ترامب إلى جمع المعلومات بشأن المسلمين ومراقبة المساجد وقال إن الجالية المسلمة "تعرف الأشخاص الذين لديهم استعداد للتفجير" على حد قوله.

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