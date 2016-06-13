فاطمة المهدي تكتب: كبسولة زواجية 7

فاطمة المهدي/ استشارية تربوية مصرية

الأسطورة بتقول:

1))

– مال وشك مقلوب ع المسا؟

– مفيش.

-هو إيه اللي مفيش.. ده أنتِ بوزك هيقلب قطر الصعيد.

-أبدا يا سيدى جارتنا أم نيازي ليها دقات مش ولابد كده.

-طب وفيها إيه؟ سيبك منها، ولا تستاهل.

(2)

-يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، مالك ع الصبح بتعيطي ليه؟

-العيال غلبوني.

-بقى شوية عيال يعملوا فيكِ كده، يا شيخة خضيتيني، اصبري عليهم شوية، قدرنا ولازم نستحمله.

(3)

– مالك يا أبو عيلاء.

-قرفان.

-مش أكتر مني يا خويا.

-يوووه بقى ولا عمرك هتفهميني.

– طب ما أنا قلت لك سيب الشغل اللى قارفك وشوف غيره وأنت اللى منشف دماغك.

الكبسولة بتقول لك:

لما شريكك يشتكى ويكون بيتألم متكلمهوش بالمنطق..هو دلوقتى بيكلمك بلغة المشاعر ..ركز على مشاعره وقول له:

أنا حاسس بيك..

فعلا عندك حق..

وممكن تحتويه وتطبطب عليه من غير أي كلام .

هو مش عاوز حلول هو محتاج منك تتعاطف معاه وبس.