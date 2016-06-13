فاطمة المهدي تكتب: كبسولة زواجية 7

الأسطورة بتقول:
1))
– مال وشك مقلوب ع المسا؟
– مفيش.
-هو إيه اللي مفيش.. ده أنتِ بوزك هيقلب قطر الصعيد.
-أبدا يا سيدى جارتنا أم نيازي ليها دقات مش ولابد كده.
-طب وفيها إيه؟ سيبك منها، ولا تستاهل.
(2)
-يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، مالك ع الصبح بتعيطي ليه؟
-العيال غلبوني.
-بقى شوية عيال يعملوا فيكِ كده، يا شيخة خضيتيني، اصبري عليهم شوية، قدرنا ولازم نستحمله.
(3)
– مالك يا أبو عيلاء.
-قرفان.
-مش أكتر مني يا خويا.
-يوووه بقى ولا عمرك هتفهميني.
– طب ما أنا قلت لك سيب الشغل اللى قارفك وشوف غيره وأنت اللى منشف دماغك.
الكبسولة بتقول لك:
لما شريكك يشتكى ويكون بيتألم متكلمهوش بالمنطق..هو دلوقتى بيكلمك بلغة المشاعر ..ركز على مشاعره وقول له:
أنا حاسس بيك..
فعلا عندك حق..
وممكن تحتويه وتطبطب عليه من غير أي كلام .
هو مش عاوز حلول هو محتاج منك تتعاطف معاه وبس.