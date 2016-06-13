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شركة طيران سويدية تلغي 230 رحلة

13/6/2016

طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) – الأوربية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الاسكندنافية (ساس) أنه تم إلغاء 230 رحلة جوية اليوم الاثنين، وهو ما يؤثر على 27 ألف مسافر، بعد فشل أحدث الجهود لإنهاء إضراب طيارين سويديين بسبب الأجور.   

ويشار إلى أن الرحلات التي تم إلغاؤها هي رحلات داخلية وأوربية من بينها رحلات إلى عواصم اسكندنافية أخرى، وإلى فرانكفورت وباريس ولندن.

وأثر الإضراب على نحو 50 ألف مسافر، من بينهم آلاف من السائحين المسافرين على متن رحلات الطيران العارض، مطلع هذا الأسبوع أيضا عندما تم إلغاء 380 رحلة جوية.  

وانهارت المحادثات، التي بدأت أمس الأحد عبر وسطاء، دون التوصل لاتفاق .     

ولم يتضح حتى الآن موعد عودة الرحلات الجوية إلى طبيعتها.

وقالت المتحدثة باسم الشركة كارين نيمان :"بذلنا كل ما بوسعنا لتجنب استمرار هذا الإضراب لكن للأسف لا نزال غير قادرين على التوصل إلى اتفاق".

وبدأ الإضراب بعدما انهارت محادثات بين اتحاد الطيارين السويدي وشركة "ساس" يوم الجمعة، مما دفع الاتحاد إلى دعوة طياريه السويديين، وعددهم 400 طيار، إلى الإضراب .

وذكرت ساس أن الطيارين الدنماركيين والنرويجيين يعملون بشكل طبيعي.

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