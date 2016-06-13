شاهد: ملكة النحل تجبر طائرة بريطانية على تغيير مسارها!

"كانت في زيارتنا أمس ملكة النحل ومعها 2000جندي من قواتها وخشينا أن تسبب دماراً!". كان هذا تعليقا مصحوبا لمقطع مصور انتشر على "تويتر" بعدما أجبر سرب من النحل طائرة بريطانية على تحويل مسارها!

وقامت ألفا نحلة بإجبار طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني على تغيير مسارها، بعدما احتلت مدرج الطائرات في قاعدة كرانويل الجوية بين منطقتي لينكولن وسيلفورد، وفقاً لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية.

كما توقفت جميع التدريبات لمدة يوم كامل بسبب هذا المخلوق الصغير، ونشر السرب رقم 45 لسلاح الطيارين على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطعاً مصوراً لأسراب النحل التي اضطرتهم إلى تحويل مسار إحدى الطائرات بدلاً من الهبوط على المدرج.

وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوباً بتعليق من أظرف ما يكون "كانت في زيارتنا أمس ملكة النحل ومعها 2000 جندي من قواتها وخشينا أن تسبب دماراً!".

وفي الأسبوع الماضي، احتشد الآلاف من النحل في الحديقة الخلفية لأحد البيوت في منطقة يوركشاير، وهو ما أثار ذعر السكان في مشهد مرعب.

وتعرضت روزاليند روس (49 عاماً) لصدمة حياتها – كما وصفتها – عندما شاهدت أسراب النحل الطائرة منتشرة كالطاعون تحلق كالجراد في حديقة منزلها في ميثولمرويد غربي يوكشاير، وظل النحل يحوم في المكان لمدة 15 دقيقة، قبل أن يتجه بعيداً عن المنطقة التي تبعد 1.2 ميل من شرق جسر هيبدين.