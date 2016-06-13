شاهد: مسلسل للمطرب محمد منير يثير غضب أهل النوبة

انتقد نوبيون مسلسل "المغني" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد منير ويعرض بداية من شهر رمضان على إحدى القنوات الفضائية المصرية الخاصة.

ودعت صفحة "النوبة"، إحدى أهم صفحات النوبيين على موقع فيس بوك، إلى مقاطعة المسلسل بسبب ما وصفوه بالمغالطات التاريخية التي تضمنها المسلسل.

وقال نوبيون إن أهم مغالطات الفيلم أنه صور لحظة تهجير أهالي النوبة في ستينيات القرن الماضي باعتبارها لحظة ابتهاج للأهالي في حين أنها كانت من أقسى الفترات في تاريخ النوبة، بسبب فقدهم لأراضيهم ومنازلهم.

وكانت السلطات المصرية قد هجرت أكثر من 15 ألف أسرة نوبية من منطقة السد العالي جنوب مصر عام 1963 بسبب بناء السد.

فضلا عن هذا قال النوبيون إن المسلسل يعج بالأخطاء بدءا من لغته ولهجة أبطاله، وانتهاء بملابس النوبيين وتفاصيل حياتهم.

واعتبر نوبيون ونقاد فنيون أن المسلسل هدفه الأساسي الدعاية لمنير على حساب قضية النوبة.