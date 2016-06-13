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شاهد: البرازيل تودع كوبا أمريكا بهدف باليد لبيرو

13/6/2016

سجلت بيرو هدفا باليد قرب النهاية لتتأهل إلى دور الثمانية في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على البرازيل التي ودعت بذلك المسابقة من الدور الأول أمس الأحد.

وكان التعادل دون أهداف يسيطر على اللقاء – في نتيجة كافية لتأهل البرازيل لدور الثمانية – لكن البديل راؤول رويدياز قابل كرة عرضية من أندي بولو ووضعها بيده في المرمى من مدى قريب قبل ربع ساعة من النهاية.

واحتج لاعبو البرازيل على الهدف وتوقفت المباراة عدة دقائق وبدا أن الحكم يتحدث إلى مساعديه وسط تردد كبير قبل أن يحتسب الهدف.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اللاعب رويدياز يضحك على القرار لكن الفريق البرازيلي كان يشعر بغضب شديد بعدما تسبب ذلك في الخروج من الدور الأول للمسابقة ولأول مرة منذ 1987.

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