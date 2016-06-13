البث الحي
منوعات

شاهد: آلاف النازحين من الفلوجة دون طعام ولا دواء

13/6/2016

احتشد آلاف النازحين الذين فروا من مدينة الفلوجة في مخيم يبعد نحو 30 كيلومترا من المدينة.

قال بعض أولئك الذين فروا إنه لا يوجد طعام ولا دواء أو مياه شرب في المدينة وإن مسلحي تنظيم الدولة قتلوا أشخاصا أو قاموا بتجويعهم حتى الموت.

في غضون ذلك، قالت وكالة إغاثة إن أربعة الاف شخص فروا من مدينة الفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في العراق بعدما استعادت القوات الحكومية طريقا رئيسيا إلى معقل التنظيم في مطلع الأسبوع.

وذكر المركز النرويجي للاجئين، الذي يعمل مع العراقيين اللاجئين والنازحين، اليوم الاثنين أن هذا يرفع إلى 27580 عدد السكان الذين فروا من الفلوجة منذ بدء الهجوم العراقي لاستعادة المدينة في أواخر مايو/آيار.

تقدر وكالات الإغاثة أن 50 ألف مدني لا يزالون محاصرين داخل الفلوجة، والواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة منذ أكثر من عامين.

ويشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت تعرض مدنيين عراقيين لانتهاكات تشمل القتل على أيدي مليشيات عراقية في محيط مدينة الفلوجة، وقال شيوخ عشائر من المنطقة إن المليشيات دفنت مدنيين أحياء، وإن مئات المعتقلين لا تزال مصائرهم مجهولة.

وتوالت المواقف المنددة بالتجاوزات المرتكبة من طرف مليشيا الحشد الشعبي في العراق، وتحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش عن "قرائن قوية" لارتكاب تلك المليشيا المجازر، بينما اعتبرت هيئة علماء المسلمين في العراق أن بشاعة تلك الجرائم تعيد إلى الأذهان جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبت على مدار التاريخ.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

هل يمكن أن يصدر ترمب عفوا عن أسرته أو عن نفسه؟

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

إيطاليا تسجل 993 وفاة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية

ايطاليا تسجل أعلى معدل ووفاة يومية منذ بدء انتشار كورونا (رويترز)