سنغافورة تحرق 8 أطنان من أنياب الأفيال

معظم تجارة العاج تأتي من الصيد الجائر للأفيال

أعلن مسؤولون أن سنغافورة سحقت وأحرقت اليوم الاثنين نحو 8 أطنان من أنياب الأفيال المصادرة، والتي تقدر قيمتها بنحو 13 مليون دولار سنغافوري (6ر9 مليون دولار أمريكي) .

وأعربت هيئة الزراعة والأغذية والشؤون البيطرية في بيان عن أملها في أن ترسل هذه الخطوة "إشارة قوية" توقف مهربي الحياة البرية عن استغلال سنغافورة كنقطة مرور.

وذكرت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" أن شحنات عاج غير مشروعة تعود إلى يناير/ كانون

الثاني 2014 سحقت بآلات صناعية، قبل أن تحرق في مصنع للتخلص من النفايات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه سوف يتم استخدام الرماد في ردم حفرة في جزيرة قريبة من سنغافورة.

وقال ديسموند لي، وزير الدولة للتنمية الوطنية والشؤون الداخلية، لقناة "نيوز إيشيا" المحلية إنه "عبر سحق الأنياب، نضمن ألا تدخل مجددا سوق العاج".

وحضر لي عملية إعدام العاج مع دبلوماسيين من سفارتي بريطانيا والولايات المتحدة وأعضاء من منظمات معنية بالحفاظ على الحياة البرية.

