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زوجة المتهم بحادث فلوريدا:عانى من اضطراب عاطفي

13/6/2016

عمر متين، المسلح المتهم بارتكاب الهجوم

قالت الزوجة السابقة للمسلح المتهم بقتل 50 شخصا بالرصاص في ملهي ليلي مزدحم للمثليين في ولاية فلوريدا الأمريكية أمس الأحد إنه كان يعاني من اضطراب عاطفي وعقلي وحاد الطبع وكان يطمح بأن يصبح شرطيا.

وقالت أيضا سيتورا يوسفي الزوجة السابقة لعمر متين (29 عاما)الذي أُعلن أنه مطلق الرصاص الذي قتلته الشرطة في نهاية المذبحة التي وقعت يوم الأحد للصحفيين في مؤتمر صحفي بثته محطة (سي.إن.إن) إن عائلتها "أنقذتها" من زوجها السابق بعد زواج عاصف استمر أربعة أشهر وانتهى بالطلاق.

من جهتها قالت شركة جي 4 إس وهي أكبر شركة أمن في العالم إن عمر متين كان يعمل بالشركة منذ 2007 ويحمل سلاحا في إطار عمله.

وقال متحدث باسم الشرطة "كان رجل أمن مسلحا."

وأضافت الشركة في بيان أن متين كان موظفا بالشركة منذ العاشر من سبتمبر/ أيلول 2007.  

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