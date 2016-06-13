تقرير: 1% فقط يستحوذون على 47% من ثروة العالم

ارتفع عدد المليونيرات في العالم ليصل إلى 18.5 مليون ـ غيتي

كشف تقرير للمكتب الاستشاري الأمريكي (مجموعة بوسطن الاستشارية) أن 1% فقط من سكان العالم يمتلكون 47% من الثروة المالية على وجه الأرض، متوقعين أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 52% بحلول عام 2020 .

وأضاف التقرير أن الأغنياء على مستوى العالم الذين يزدادون ثراءا رغم الأزمة المالية العالمية؛ حيث ارتفع عدد المليونيرات بنسبة 6% ليصل الرقم إلى 18,5 مليون أسرة.

وأشار هذا التقرير إلى عدم المساواة في الثروات الموجودة على مستوى العالم، كما أوضح عالم الاقتصاد البريطاني جابريل زوكمان، البروفسور في مدرسة لندن الاقتصادية أنه كلما ارتفعنا في هرم الثروات فإن نسبة النمو في الثروات ترتفع بنسبة 9,5% سنويا بالنسبة للميراث 100 مليون دولار أي 88 مليون يورو وأكثر مقابل 3,7% في نمو ثروات الأقل من مليون دولار.

وتأتى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الأثرياء، بثمانية ملايين ثري، يمتلكون 63% من الثروات الخاصة المجمعة في البلاد، ثم تأتى منطقة آسيا خاصة في الصين والهند التي ارتفع فيها عدد الأُثرياء بنسبة 16% في 2015 مقابل 10% في المتوسط في أماكن أخرى خاصة في سويسرا وفي فرنسا يوجد 445 ألف مليونير.

وأوضح التقرير أن الدول التي تتمتع بالثراء في الخفاء، والتهرب الضريبي هي سويسرا وجزر الكاريبى، ونورماندى، وأيرلندا ولوكسمبورغ وسنغافورة وهونغ كونغ، والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية وأوربا الغربية.