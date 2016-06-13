تقرير: مصر الرابعة عالميا في استيراد الأسلحة العام الماضي

قال تقرير لمؤسسة بارزة في الاستشارات العسكرية إن مصر أصبحت ضمن أكبر خمسة دول مستوردة للسلاح في العالم.

ووضع التقرير السنوي للتسليح الذي تصدره مجموعة "جينز" للمعلومات المتخصصة في الاستشارات العسكرية والأمنية والاستراتيجية ومقرها لندن، مصر في المرتبة الرابعة بين الدول المستوردة للسلاح في العالم خلال العام 2015 بعد السعودية والهند وأستراليا.

وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط احتلت المرتبة الأولى عالميا حيث استوردت وحدها أسلحة بقيمة 21 مليار و600 مليون دولار خلال العام الماضي.

واستبعد التقرير من بياناته مبيعات الذخيرة والأسلحة الخفيفة وأي أسلحة عيارها أقل من 57 ملليمترا.

ووضع التقرير ألمانيا في المرتبة الثالثة خلال العام الماضي خلف الولايات المتحدة وروسيا في تصدير الأسلحة على مستوى العالم.

وأظهر التقرير أن شركات الأسلحة الألمانية باعت إلى الخارج عام 2015 معدات تسليح بقيمة نحو 4 مليارات و780 مليون دولار، ليس من ضمنها الأسلحة الصغيرة والذخائر.

وأوضح التقرير أن 29% من هذه الأسلحة بيعت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبحسب التقرير، فإن من أهم دول المنطقة التي استوردت أسلحة ألمانية العام الماضي السعودية، تلتها الجزائر، ثم مصر وقطر.