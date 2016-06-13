ترامب يهاجم المسلمين ويطالب أوباما بالتنحي

ترامب معروف بتصريحاته المناهضة للعرب والمسلمين

طالب المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالتنحي ما لم يعترف بما وصفه بالإرهاب الإسلامي المتطرف.

وفي عدد من التغريدات على صفحته على موقع تويتر استغل ترامب الهجوم على ملهى ليلي للشواذ بمدينة أورلاندو الأمريكية صباح الأحد لتوجيه انتقادات لأوباما والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وقال ترامب: "هل سيذكر الرئيس أوباما أخيرا كلمات التشدد الإسلامي المتطرف؟ إذا لم يفعل فعليه التنحي وهو مجللّ بالعار".

وأضاف رجل الأعمال البارز في تغريدة أخرى: "ما حدث في أورلاندو ليس سوى البداية. قيادتنا ضعيفة وغير فعالة. لقد دعوتها وطلبت منها فرض حظر (على المهاجرين). يجب أن نكون أشداء".

كما استغل ترامب الحادث لانتقاد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون قائلا: "لا يمكن أن نقبل أن تكون هيلاري رئيسة. سنقع في مشاكل كبيرة".

وكان ترامب قد قال عقب الهجوم: "أقدر التهاني لي لأنني كنت محقا بشأن الإرهاب الإسلامي المتطرف.. لا أريد تهاني.. أريد شدة ويقظة.. يجب أن نكون أذكياء".

واشتهر ترامب خلال حملته الانتخابية بتصريحاته المعادية للعرب والمسلمين والمهاجرين. وجلبت تصريحاته انتقادات واسعة له من المنظمات الإسلامية ومن البيت الأبيض وهيئات كبرى في الولايات المتحدة وخارجها.

وأسفر إطلاق نار الذي وقع في وقت مبكر من صباح الأحد عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.

وأعلن مسؤولون أمريكيون هوية مطلق النار، وقالوا إنه يدعى عمر متين، وهو مواطن أمريكي يقيم بولاية فلوريدا.