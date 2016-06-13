النيابة الإيطالية: مصر تسعى لتضليل التحقيق في مقتل ريجيني

مقتل ريجيني تسبب في توتر العلاقات بين روما والقاهرة

اتهمت النيابة العامة في العاصمة الإيطالية روما السلطات المصرية بتضليل التحقيقات في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني عبر تقديم رواية كاذبة تزعم مقتله على يد عصابة إجرامية.

ونقل التلفزيون الحكومي عن بيان للنائب العام في روما جوزيبه بينياتونه قوله "هناك تفاصيل تقنية في وثائق التحقيقات التي أرسلتها السلطات القضائية المصرية تتناقض بشكل قاطع مع زعم مسؤولية عصابة إجرامية عن قتل جوليو، والتي قُتل أفرادها (العصابة) بمصر في مارس/آذار الماضي".

وتابع البيان "في 25 من يناير/كانون الثاني 2016، وهو تاريخ اختفاء ريجيني، كان زعيم العصابة طارق سعد عبد الفتاح إسماعيل (قتلته الشرطة المصرية في مارس/آذار)، التي نسب إليها قتل الباحث، على بعد 130 كيلومتراً من مكان وجود جوليو، والدليل على ذلك سجلات الاتصالات التي قام بها من هاتفه الجوال في هذا التوقيت، والتي أثبتت أنه كان متواجدًا في منطقة تدعى أولاد صقر بمحافظة الشرقية شمال العاصمة المصرية".

وأضاف البيان "هذا يعني أن طارق لم يكن بوسعه أن يكون أمام منزل الباحث، ولا حتى في إحدى محطات المترو بالعاصمة المصرية، والتي يعتقد بأن ريجيني اختطف في إحداها".

وخلص بيان النيابة إلى أنه "من الواضح أن مصرع ريجيني على يد عصابة إجرامية هي فرضية كاذبة، وتم إعدادها بعناية من السلطات (المصرية) لتضليل التحقيقات، ولهذا السبب فسوف يتم إرسال إنابة (طلب) قضائية دولية ثالثة إلى السلطات المصرية، تتضمن أسئلة حول كيفية تمكن العصابة المذكورة من قتل ريجيني وهوية الذي قام بهذا بالفعل".

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين مصر وإيطاليا على خلفية مقتل ريجيني (28 عاما)، الذي اختفى في القاهرة في 25 من يناير/كانون الثاني قبل أن يعثر عليه مقتولا وعليه آثار تعذيب أوائل فبراير/شباط الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في مارس/آذار قتل أربعة أشخاص قالت إنهم أفراد تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأجانب، وقالت إنها عثرت على حقيبة بها متعلقات ريجيني بحوزة شقيقة زعيم العصابة المزعومة.

وأثار البيان عاصفة انتقادات ساخرة من إعلاميين ونشطاء مصريين للرواية التي قدمتها الوزارة، كما فشل في إقناع المحققين والسياسيين الإيطاليين، فضلا عن أسرة الضحية والرأي العام في إيطاليا.

واستدعت روما سفيرها في مصر في أبريل/نيسان للتشاور معه بشأن القضية التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتل ريجيني وتعذيبه، بينما نفت السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.