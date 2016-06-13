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السيسي يفصل ابنة هشام جنينة بسبب تدوينة على فيس بوك

13/6/2016

صورة من القرار الجمهوري بفصل ابنة هشام جنينة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بفصل ابنة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، من عملها، بسبب تدوينة لها على موقع فيس بوك، بحسب محامي الأسرة ومصادر قضائية.

وتظهر وثيقة صادرة عن رئاسة الجمهورية أن قرار الفصل صدر أواخر شهر مايو/الجاري لكن وسائل إعلام مصرية نقلت عن محامي الأسرة قوله إن مسؤولي هيئة النيابة الإدارية لم يبلغوا شروق هشام جنينة بالقرار سوى صباح اليوم الاثنين، وإن إبلاغها بالقرار تم شفاهة.

وكانت شروق هشام جنينة تشغل منصب معاون بهيئة النيابة الإدارية.

وقال محامي الأسرة علي طه، لصحيفة الشروق المصرية، إن مسؤولي هيئة النيابة الإدارية أبلغوا "شروق" بأن قرار فصلها جاء بسبب تدوينة كتبتها على موقع "فيس بوك" اعتبرتها إدارة الهيئة سبا وقذفا في حق أحمد الزند، وزير العدل السابق.

ويأتي قرار السيسي بفصل ابنة هشام جنينة بعد إقالة أبيها من منصبه على رأس أرفع جهاز رقابي في مصر أواخر مارس/آذار، وإحالته لمحكمة الجنح مطلع الشهر الجاري بتهمة بث أخبار كاذبة، بعد نشره تقريرا للجهاز يوثق حجم الفساد في أجهزة الدولة، اعتبرته الحكومة مبالغا به وشنت وسائل الإعلام الموالية للنظام حملة انتقاد واسعة ضده انتهت بإقالته.

المصدر : الجزيرة مباشر
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