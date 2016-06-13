اتهام أم ألمانية بإلقاء ابنائها الثلاثة من نافذة المنزل

اتهام أم ألمانية بإلقاء ابنائها الثلاث من نافذة المنزل

تواجه أم ألمانية في مدينة كريفيلد بولاية شمال الراين-وستفاليا غربي البلاد تهمة إلقاء أطفالها الثلاثة من نافذة بالطابق الثاني.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الاثنين إن الأطفال الثلاثة تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وستة أعوام ويعانون جميعا من إصابات تهدد حياتهم.

وأكدت المتحدثة بذلك تقريرا كانت قد نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية. وأضافت المتحدثة أن السيدة حاولت الانتحار بعد ذلك.

وقال متحدث باسم الادعاء العام لمدينة كريفيلد إن الشبهات تحوم حول هذه السيدة بشكل كبير، وقال: "إننا لازلنا في البداية تماما".

وأوضح أن السيدة كانت بمفردها في الشقة ولم ترغب في الإعراب عن أي شيء يتعلق بالاتهامات الموجهة إليها حتى الآن. وأشار إلى أن الدافع وراء الجريمة وأسبابها لا تزال غير واضحة تماما.

ووفقا لبيانات الشرطة، اكتشف سائق دراجة الأطفال الذين يعانون من إصابات خطيرة ليلة الأحد/الاثنين على الرصيف. وظل الأطفال في حالة خطرة حتى الصباح .