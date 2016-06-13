البث الحي
منوعات

اتهام أم ألمانية بإلقاء ابنائها الثلاثة من نافذة المنزل

13/6/2016

اتهام أم ألمانية بإلقاء ابنائها الثلاث من نافذة المنزل

تواجه أم ألمانية في مدينة كريفيلد بولاية شمال الراين-وستفاليا غربي البلاد تهمة إلقاء أطفالها الثلاثة من نافذة بالطابق الثاني.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم الاثنين إن الأطفال الثلاثة تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وستة أعوام ويعانون جميعا من إصابات تهدد حياتهم.

وأكدت المتحدثة بذلك تقريرا كانت قد نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية. وأضافت المتحدثة أن السيدة حاولت الانتحار بعد ذلك.

وقال متحدث باسم الادعاء العام لمدينة كريفيلد إن الشبهات تحوم حول هذه السيدة بشكل كبير، وقال: "إننا لازلنا في البداية تماما".

وأوضح أن السيدة كانت بمفردها في الشقة ولم ترغب في الإعراب عن أي شيء يتعلق بالاتهامات الموجهة إليها حتى الآن. وأشار إلى أن الدافع وراء الجريمة وأسبابها لا تزال غير واضحة تماما.

ووفقا لبيانات الشرطة، اكتشف سائق دراجة الأطفال الذين يعانون من إصابات خطيرة ليلة الأحد/الاثنين على الرصيف. وظل الأطفال في حالة خطرة حتى الصباح  .

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

هل يمكن أن يصدر ترمب عفوا عن أسرته أو عن نفسه؟

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

إيطاليا تسجل 993 وفاة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية

ايطاليا تسجل أعلى معدل ووفاة يومية منذ بدء انتشار كورونا (رويترز)