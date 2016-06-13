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أكثر من 121 ألف حافظ للقرآن في تركيا

12/6/2016

بونيامين آلبيراق

أعلن رئيس دائرة شؤون العلوم الدينية التابعة لرئاسة الشؤون الدينية في تركيا أن عدد حفظة القرآن بلغ 121 ألف و270 منذ عام 1976 في عموم البلاد.

وقال بونيامين آلبيراق إن عدد حفظة القرآن في ارتفاع كل عام، مشيراً إلى أن الوزارة تنظم برامج موجهة للأطفال لتحفيظ القرآن، تشمل دورات تحضيرية مدتها 3 أشهر في مدارس داخلية.

وتقول رئاسة الشؤون الدينية إنها وضعت برنامجا عام 2010 جرى إعداده بالاستفادة من طرق تعليم العلوم المعاصرة، يهدف إلى تحفيظ القرآن، وتقديم دروس دينية.

وكانت دور "الحُفّاظ"، و"القرّاء" تتولى تحفيظ القرآن في العهد العثماني، فيما تقوم رئاسة الشؤون الدينية حاليا بتنظيم دورات وأنشطة مختلفة لتعليم القرآن.

ويبلغ عدد سكان تركيا نحو 75 مليون نسمة. وشهدت البلاد تسامحا مع بعض الأنشطة الإسلامية منذ وصول حزب العدالة التنمية ذي الجذور الإسلامية إلى الحكم عام 2002.

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