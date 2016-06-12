"يويفا" يهدد باستبعاد إنجلترا وروسيا من "يورو2016"

جانب من الاشتباكات بين جماهير المنتخبين

حذرت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنجلترا وروسيا من إمكانية استبعادهما من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2016) المقامة في فرنسا حال استمرار العنف بين جماهيرهما خلال البطولة.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأحد إنه بدأ إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الروسي بسبب أعمال شغب في مرسيليا خلال مباراة روسيا أمام إنجلترا في بطولة أوروبا 2016 أمس السبت.

ولاحق مشجعو روسيا أنصار المنتخب الإنجليزي مباشرة بعد انتهاء المباراة وقاموا بضربهم.

واضطر بعض المشجعين الإنجليز للقفز على الحواجز.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه يحقق أيضا في ادعاءات بحدوث تصرفات عنصرية وإلقاء صواريخ وألعاب نارية.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيتخذ القرارات العقابية المناسبة خلال الأيام القليلة المقبلة وبمجرد أن تقدم روسيا ردها المكتوب على ما حدث.

وانتهت المباراة بتعادل المنتخبين 1-1 ضمن المجموعة الثانية.

وهي المرة الثانية على التوالي التي يواجه فيها الاتحاد الروسي عقوبات بسبب جماهيره.

من جانبه طالب وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف قادة الشرطة في تسع مدن مستضيفة لبطولة أوروبا باتخاذ كافة الإجراءات لحظر بيع وتناول وتداول الكحوليات في اليوم الذي يسبق المباراة وفي يوم المباراة ذاتها.

وأشار إلى أن أي شخص سيجري اعتقاله في أحداث عنف قد يعاقب أيضا بالمنع من دخول جميع الملاعب أو الوجود في مناطق المشجعين والأماكن العامة في كل المدن المستضيفة.