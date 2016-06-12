ملايين المشاهدات لفيديو "علم إسرائيل" على قميص فلسطيني

اجتذب برنامج كاميرا خفية فلسطيني أكثر من مليوني مشاهدة خلال يوم واحد بعدما أبرز رد فعل أحد المواطنين الفلسطينيين على طباعة العلم الإسرائيلي على الملابس.

وصورت حلقة برنامج "طول بالك 5" التي تم بثها الجمعة 10 يونيو/حزيران الجاري صاحب متجر للملابس وهو يبيع "تي شيرت" عليه علم إسرائيل لزبون يقوم بدوره أحد أعضاء فريق البرنامج.

ويصور البرنامج رد فعل زبون آخر على "التي شيرت" الذي استفزه وجود العلم على الملابس وقام بإلقائها على الأرض، وهو يعنف صاحب المتجر والزبون الآخر على ما اعتبره تفريطا في الأراضي الفلسطينية واعترافا بالاحتلال الإسرائيلي.

ويقوم بدور البطولة في البرنامج الفنان الفلسطيني مؤمن الشويخ، المقيم في قطاع غزة.