البث الحي
منوعات

مفتي العراق: "الحشد الشعبي" ينتهك حقوق أهل السُنة

11/6/2016

اتهم الشيخ رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية مليشيا الحشد الشعبي بممارسة انتهاكات بحق أهل العراق السُنة.

وقال الرفاعي في حوار مع قناة الجزيرة مباشر السبت:" وصلت الانتهاكات لحد لا يمكن السكوت عليها".

وأضاف :" تنظيم الدولة أصبح ذريعة لممارسة الانتهاكات بحق المدنيين وكل ما يجري في الفلوجة مخطط له"، وتابع :" الفلوجة هي مدينة علماء السنة وهي التي وقفت سابقا بوجه الاحتلال الأمريكي".

وشدد الرفاعي على أن تنظيم الدولة مرفوض من أهل السنة جميعا كما هو مرفوض من أهل العراق، لافتا إلى أن من وصفهم بأحرار العرق يرفضون تقسيم العراق.

وقال مفتي الديار العراقية إن:" خلاص العراق مرهون بالخلاص من الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم العراق".

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)