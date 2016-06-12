مفتي العراق: "الحشد الشعبي" ينتهك حقوق أهل السُنة

اتهم الشيخ رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية مليشيا الحشد الشعبي بممارسة انتهاكات بحق أهل العراق السُنة.

وقال الرفاعي في حوار مع قناة الجزيرة مباشر السبت:" وصلت الانتهاكات لحد لا يمكن السكوت عليها".

وأضاف :" تنظيم الدولة أصبح ذريعة لممارسة الانتهاكات بحق المدنيين وكل ما يجري في الفلوجة مخطط له"، وتابع :" الفلوجة هي مدينة علماء السنة وهي التي وقفت سابقا بوجه الاحتلال الأمريكي".

وشدد الرفاعي على أن تنظيم الدولة مرفوض من أهل السنة جميعا كما هو مرفوض من أهل العراق، لافتا إلى أن من وصفهم بأحرار العرق يرفضون تقسيم العراق.

وقال مفتي الديار العراقية إن:" خلاص العراق مرهون بالخلاص من الطبقة السياسية الفاسدة التي تحكم العراق".