معظم لدغات الثعابين تحدث بطريق الصدفة

كشفت دراسة جديدة أن معظم لدغات الثعابين ليست نتيجة مواجهة إنسان لثعبان.

ووذكرت الدراسة أن معظم الضحايا لا يدركون وجود الثعابين قبل أن تلدغهم، وذلك وفقا لتحليل تقارير متعلقة بلدغات الثعابين في وسائل الإعلام فيما بين عامي 2011 و2013 .

وقام الباحثون بالتحري عن الفكرة العامة التي تقول إن معظم لدغات الثعابين "غير مبررة" تحدث نتيجة محاولة تحريك أو قتل ثعبان بدلا من تركه وشأنه.

أما اللدغات المبررة تعني التعرض للدغ بطريق الصدفة نتيجة أن يدوس الضحية على ثعبان غير مرئي أو أن يضع يده قرب ثعبان خلال القيام بأنشطة مثل التنزه أو تنظيف بستان. وتحدث 30% من اللدغات نتيجة تعمد العبث مع ثعبان.

وتقول دورية البرية وطب البيئة إن اللدغات المبررة غالبا ما تحدث في النصف الأسفل من الجسم في حين تحدث اللدغات غير المبررة في اليدين أو الأصابع.

وقال كبير معدي الدراسة دينيس كيه.واسكو من كلية هلير في جامعة هارتفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية إن "التصور الشائع هو أن معظم اللدغات غير مبررة وقد رأيت عددا كبيرا من الناس يفعلون أشياء غبية مع الثعابين تعزز هذه الفكرة".

واستخدم الباحثون عمليات بحث يومية في غوغل لتقييم تقارير وسائل الإعلام عن لدغات الثعابين في الولايات المتحدة فيما بين عامي 2011 و2013 والتي تضمنت 332 لدغة. وفي معظم الحالات كانت الثعابين مطلقة في البرية وليست في أقفاص.

وكان معظم الضحايا من الرجال البالغين، فيما كان معظم الثعابين من نوع الأفعي ذات الجرس أو الأفعى ذات الرأس النحاسية. وكانت عشر لدغات قاتلة منها ست في البرية وأربع في الأقفاص، في حين كانت نحو 70% من اللدغات "مبررة".

ولكن واسكو لاحظ أن تغطية وسائل الإعلام للدغات الثعابين تعتمد على رواية الضحية للقصة.

وقال إن "روايات وسائل الإعلام لديها قدر كبير من التحيز المحتمل وتعتمد بشكل كبير على الرواية التي يقولها الضحية .. ماهو المحتمل بشكل أكبر أن ترويه لوسائل الإعلام إذا كنت قد دست بطريق الصدفة على ثعبان أو إذا كنت قد بدأت عمدا في وخزه بعصا؟."

وأضاف إن اللدغات الناجمة عن تصرفات متعمدة أو غبية تقدم روايات أفضل ولذلك فمن المحتمل بشكل أكبر أن يتم تناولها في التقارير.

وقال "امرأة تدخل سقيفة حديقتها وتدوس على ثعبان ولكنها لم تتأذى بشكل خطير فهذه ليست رواية مثيرة بشكل كبير."

وقال واسكو إن آلاف اللدغات تحدث سنويا في الولايات المتحدة، وتشير دراسته إلى أن ثلثها كان يمكن منعها.

وأضاف "هناك عدد كبير من اللدغات التي يمكن تفاديها عن طريق ترك الثعابين وشأنها ببساطة."

وذكر كبير معدي الدراسة دينيس كيه.واسكو من كلية هلير في جامعة هارتفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية أن الرجال تعرضوا للدغات كان يمكن تجنبها أكثر من النساء أثناء محاولتهم اصطياد أو قتل أو اللعب مع ثعابين.