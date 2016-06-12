مصر: "طبق الكشري بـ7 جنيهات والناس بتكلم نفسها"

بعد أن وصل الغلاء في شهر مايو/آيار الماضي إلى أعلى معدل على الإطلاق بمصر منذ عامين، تعالت أصوات مصريين كثيرين شاكية من غلاء المعيشة.

"الناس تعبت، الناس بتصرخ، نروح فين؟ الأسعار نار، كل لحظة بنموت، الدنيا غلاء، مش لاقيين ناكل، مش عارفين نعيش خالص، المساكين تعمل إيه؟ كل حاجة غليت حتى الدواء علاج الغلابة، ياريت السيسي يحس بينا، كنت أصفق أقول تسلم الأيادي وقلت حنعيش عيشة حلوة بقيت في الحضيض، أنا بامشي أكلم ربنا، كل حاجة مولعة، طبق الكشري بـ 7 جنيه (جنيهات) كيلو الأرز بـ 9 جنيه (جنيهات)، كيلو اللحم بـ 90 جنيه (جنيها) زجاجة الزيت بـ 12 جنيه، باكو الشاي بـ11 جنيه، كيلو الفراخ بـ 27 جنيه (جنيها)، كيلو الفيليه بـ 60 جنيه (جنيها) الأسعار زادت 3 أضعاف، الكهرباء والمياه زادت، عايزين نحس إننا عايشين، الناس اتجننت، الناس بتكلم نفسها في الشارع، الناس الضغط عليها جامد، نحن في ذهول ننزل إلى الأسواق ونعود دون شراء بسبب الأسعار".

الأعلى على الإطلاق

كانت هذه عينة من أقوال المواطنين وإجاباتهم على سؤال حول ارتفاع الأسعار في مصر مع بداية شهر رمضان المبارك، خلال برنامج تليفزيوني على إحدى الفضائيات المصرية المحلية. وتعكس هذه الإجابات حجم المعاناة التي يعيشها المواطن المصري هذه الأيام بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات، والذي اعترف به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حين ذكر أن معدل التضخم في شهر مايو/ أيار الماضي والذي بلغ 3.2% هو الأعلى شهريا على الإطلاق خلال العامين الماضيين.

وبالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ذكر الجهاز أن قسم الطعام والمشروبات سجل ارتفاعا قدره 15%، وارتفعت أسعار الخضروات الجافة بنسبة 27.1%، والبطاطس بنسبة 40.2%، وارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 12.6 %، وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 26.6%، وارتفعت أسعار مجموعة الأرز بنسبة 51.9%، وارتفعت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 33.2%.

الحل 3 جنيهات

يذكر أن الفقراء ومحدودي الدخل ينفقون الجزء الأكبر من ميزانيتهم على الطعام والشراب، الذي زاد متوسط أسعاره بحدود 30% ما يجعل هذه الطبقة عاجزة عن توفير الحد الأدنى من الطعام الكافي. وتشير تقديرات المجالس القومية المتخصصة في مصر إلى أن 46% من المصريين -خاصة النساء والأطفال- لا يحصلون على الطعام الكافى ويعانون سوء التغذية. وقد أسهمت قرارات حكومات ما بعد انقلاب 3 من يوليو/تموز 2013 بتجميد العمل الخيري في زيادة معدلات الفقر ومعاناة الفقراء.

وفي مواجهة هذا الغلاء أعلنت الحكومة الحالية زيادة الدعم المقدم للأفراد على السلع التموينية من 15 جنيها إلى 18 جنيها خلال شهر رمضان، أي 3 جنيهات زيادة مرة واحدة فقط.

ولأن الأمر تخطى حد السخرية من هذا المبلغ فقد عرض بعض النشطاء المقترحات التي يمكن شراؤها بالزيادة المقررة كالتالي: سعر الزيت 12 جنيها، يبلغ سعر زجاجة الزيت الواحدة في التموين أربع أضعاف الزيادة في الدعم على التموين من أجل شهر رمضان، لذا يمكنك أن تطمع عزيزي المواطن في ربع زجاجة فقط "إحنا هننهب؟".

الأرز 9 جنيهات، كفاية عليك ثلث الكيس: يمكنك التخلي عن ربع زجاجة الزيت في سبيل الحصول على ثلث كيس أرز، حيث يبلغ سعره 9 جنيهات في التموين، يا بلاش!

السمن 37 جنيها، مع السمن إنس معيار الكوب تماماً، وابدأ في استخدام وحدة أخرى هو وحدة "الملعقة" حيث يبلغ سعر علبة السمن 37 جنيها في التموين، وبالتالي يمكنك أخذ ملعقة واحدة مقابل الـ3 جنيهات الزيادة.

المعاشات ترفض

وفي ظل هذه الارتفاعات غير المسبوقة للأسعار رفض رئيس اتحاد أصحاب المعاشات في مصر، البدري فرغلي، قرار الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" الخميس الماضي، زيادة المعاشات بنسبة 10%.

وأضاف فرغلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تليفزيوني مساء الخميس، أن الزيادة لا تكفي احتياجات أصحاب المعاشات في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنها زيادة معتادة منذ 25 عاما، لكنها لا تحل مشاكل أصحاب المعاشات.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، غادة والي، أكدت أن مقترح زيادة نسبة المعاشات 10% على أن يكون الحد الأدنى لجميع المعاشات 500 جنيه سيعرض على مجلس النواب الأسبوع المقبل.